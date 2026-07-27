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Descatalogado
RI9127/12
EP3243/50R1
EP3551/00R1
EP5310/10R1
EP5310/20R1
EP5331/10R1
EP5334/10R1
EP5360/10R1
SM5460/10R1
SM7580/00R1
SM7583/00R1
La lubricación frecuente de las juntas de la unidad de preparación con el kit de servicio de Philips Saeco prolonga la vida útil de la unidad de preparación, una de las partes esenciales de la cafetera expreso
La sustitución frecuente de las juntas tóricas prolonga la vida útil de la unidad de preparación, una de las partes esenciales de la cafetera expreso
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Opiniones