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Philips Saeco RI9127/12

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Sustituye las juntas tóricas con frecuencia para prolongar la vida útil

La sustitución frecuente de las juntas tóricas prolonga la vida útil de la unidad de preparación, una de las partes esenciales de la cafetera expreso

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