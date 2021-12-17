Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
RQ1060/20
Con display espejo
Tres cabezales que se flexionan independientemente, en una unidad de afeitado que pivota en todas las direcciones. Esta combinación única garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.
Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Premios
3.9
de 4
17
Reseñas
Grandpa-BHV
17/12/2021
Deutschland
Handlich, zuverlässig und gründlich
Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.
Ventajas
Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur
Contras
Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer
StigEve
02/08/2017
Norge
Svært god maskin
Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Mead
03/01/2017
Norge
fantastisk maskin
Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.