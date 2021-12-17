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  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial

arcitecAfeitadora eléctrica

RQ1060/20

3.9
| (17) Reseñas

1 premio

La mejor afeitadora del líder mundial
Para hombres que buscan siempre lo mejor, la afeitadora eléctrica arcitec RQ1060 de Philips combina Flex & Pivot Action con los cabezales de afeitado Triple-Track. El resultado es un afeitado perfectamente apurado, incluso en el cuello.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado perfectamente apurado, incluso en el cuello

La mejor afeitadora del líder mundial

  • Con display espejo

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Tres cabezales que se flexionan independientemente, en una unidad de afeitado que pivota en todas las direcciones. Esta combinación única garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

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3.9

de 4

17

Reseñas

2

17/12/2021

Deutschland

Deutschland

Handlich, zuverlässig und gründlich

Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.

Ventajas

Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur

Contras

Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer

02/08/2017

Norge

Norge

Svært god maskin

Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

03/01/2017

Norge

Norge

fantastisk maskin

Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 