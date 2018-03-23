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Con indicador de minutos de afeitado
Tres cabezales que se flexionan independientemente, en una unidad de afeitado que pivota en todas las direcciones. Esta combinación única garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.
Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Premios
3.8
de 4
10
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
ErkkiBoy
23/03/2018
Suomi
Upea & hienosti muotoiltu
Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1090 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1090 Electric shaver
sammy1937
18/03/2012
Nederland
geweldig apparaat
scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Rene1956
14/10/2011
Nederland
De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat
Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.