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  • Tacto suave, piel tersa
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Descatalogado

Shaver series 7000 SensoTouchAfeitadora eléctrica Wet & Dry

RQ1160/22

4
| (349) Reseñas | 82% ha recomendado este producto

1 premio

Tacto suave, piel tersa
La afeitadora Philips SHAVER series 7000 ofrece un tacto suave para un afeitado agradable. El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a todos los rincones de tu cara y corta hasta los pelos más cortos gracias a las cuchillas DualPrecision.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Tacto suave, piel tersa

  • DualPrecision y GyroFlex2D

  • 50 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Recortador de precisión y funda

  • Sistema Jet Clean

Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso los pelos más cortos

Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso los pelos más cortos

Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de dos días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de dos días

Las cuchillas Súper Levanta y Corta levantan el vello para un corte más apurado

Las cuchillas Súper Levanta y Corta levantan el vello para un corte más apurado

El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.

Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas

Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas

El sistema de seguimiento de los contornos GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta fácilmente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación para un afeitado apurado.

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Opiniones

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4.0

de 4

349

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

26/02/2018

España

España

Fantástica máquina

Llevo usando productos Phillips muchos muchos años y este es el primer aparato que ha superado las expectativas en resultado y durabilidad. La tengo desde hace 5 años y casi como el primer día. Para un afeitado diario y continuado fantástica pero si tu barba es dura y cerrada y la dejas un par de días, tengo que repasarme con cuchilla. En contra, el precio del recambio.

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver

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03/02/2017

España

España

Comprador verificado

Buena maquina

La verdad que me ha sorprendido para bien. Siempre e tenido philips , y con esta maquina se han superado. La batería es una maravilla, hace casi un mes que la tengo y no la e cargado todavía, la utilizo cada 2 días. El manejo es fácil ya que es cómoda de utilizar, con pocas pasadas te queda la piel bien y suave. La parte de la barbilla a veces le cuesta un poco más pero ningún problema. Se limpia muy fácilmente, que es de agradecer, para no perder tiempo por las mañanas. En general estoy muy contento de a verme comprado esta maquina.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

30/01/2017

España

España

Comprador verificado

Satisfacción co el producto.

Satisfecho con el producto y cumple las expectativas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 