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Descatalogado
DualPrecision y GyroFlex2D
50 min de uso sin cable/1 h de carga
Recortador de precisión y funda
Sistema Jet Clean
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de dos días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de dos días
El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
El sistema de seguimiento de los contornos GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta fácilmente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación para un afeitado apurado.
Premios
4.0
de 4
349
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Fuen13
26/02/2018
España
Fantástica máquina
Llevo usando productos Phillips muchos muchos años y este es el primer aparato que ha superado las expectativas en resultado y durabilidad. La tengo desde hace 5 años y casi como el primer día. Para un afeitado diario y continuado fantástica pero si tu barba es dura y cerrada y la dejas un par de días, tengo que repasarme con cuchilla. En contra, el precio del recambio.
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver
Mustang33
03/02/2017
España
Comprador verificado
Buena maquina
La verdad que me ha sorprendido para bien. Siempre e tenido philips , y con esta maquina se han superado. La batería es una maravilla, hace casi un mes que la tengo y no la e cargado todavía, la utilizo cada 2 días. El manejo es fácil ya que es cómoda de utilizar, con pocas pasadas te queda la piel bien y suave. La parte de la barbilla a veces le cuesta un poco más pero ningún problema. Se limpia muy fácilmente, que es de agradecer, para no perder tiempo por las mañanas. En general estoy muy contento de a verme comprado esta maquina.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
mafelo51
30/01/2017
España
Comprador verificado
Satisfacción co el producto.
Satisfecho con el producto y cumple las expectativas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.