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Descatalogado
RQ1180/17
DualPrecision y GyroFlex2D
50 min de uso sin cable/1 h de carga
Recortador de precisión y funda
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de dos días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de dos días
El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
El sistema de seguimiento de los contornos GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta fácilmente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación para un afeitado apurado.
Premios
3.9
de 4
182
Reseñas
Sensei
17/12/2013
España
Muy buen artículo
Es la mejor compra que he realizado para mi afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 afeitadora eléctrica en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 afeitadora eléctrica en húmedo y seco
Habakay
04/12/2013
España
Mi marido no vive sin ella
A mi marido le encanta, desde que la tiene no puede vivir sin ella. No le irrita nada la piel. Muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver
Sena
08/10/2018
United Kingdom
Powerful soft noise shaver
Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.