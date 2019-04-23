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Descatalogado
RQ11/40
Renuévalos para conseguir resultados óptimos
Para que la afeitadora Philips ofrezca un rendimiento máximo, sustituye los cabezales de afeitado cada 2 años.
La superficie de afeitado SkinGlide sin fricción de la afeitadora eléctrica se desliza suavemente por tu cara para un afeitado preciso.
El sellado en seco o en húmedo Aquatec de la afeitadora eléctrica te permite elegir cómo prefieres afeitarte. Puedes disfrutar de un cómodo afeitado seco o un refrescante afeitado húmedo con gel o espuma para conseguir la máxima comodidad en tu piel.
El sistema de seguimiento de los contornos GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta fácilmente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación para un afeitado apurado.
3.7
de 4
73
Reseñas
Artur12
23/04/2019
España
Repuesto cuchillas larga duración
Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Ggvv
23/12/2017
España
Facilidad de uso. Producto caro
Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
ACA12
27/09/2012
España
Este producto es fantástico. Puedo afeitarme en menos de cinco minutos.
Me encanta porque puedo afeitarme en menos de cinco minutos, deja unos resultados excepcionales y sobretodo por lo comodísimo que es. Además viene con un soporte que hace que me sea más fácil volver a usarlo. En definitiva, decirle a todo el mundo que no se lo piense, que es un gasto muy bien aprovechado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado