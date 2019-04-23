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Descatalogado
RQ11/51
Senso Touch 2D
Los cabezales de repuesto RQ11 son compatibles con las afeitadoras SensoTouch 2D (RQ11xx).
El sistema de seguimiento de los contornos GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta fácilmente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación para un afeitado apurado.
El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
3.7
de 4
73
Reseñas
Artur12
23/04/2019
España
Repuesto cuchillas larga duración
Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Ggvv
23/12/2017
España
Facilidad de uso. Producto caro
Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
ACA12
27/09/2012
España
Este producto es fantástico. Puedo afeitarme en menos de cinco minutos.
Me encanta porque puedo afeitarme en menos de cinco minutos, deja unos resultados excepcionales y sobretodo por lo comodísimo que es. Además viene con un soporte que hace que me sea más fácil volver a usarlo. En definitiva, decirle a todo el mundo que no se lo piense, que es un gasto muy bien aprovechado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado