ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado

Descatalogado

Unidad de afeitado

RQ11/51

3.7
| (73) Reseñas
Disfruta de un afeitado apurado
Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 49 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales cada dos años.
Ver todos los beneficios

Cambia el cabezal cada dos años para obtener los mejores resultados

Disfruta de un afeitado apurado

  • Senso Touch 2D

Cabezales de repuesto para afeitadoras SensoTouch 2D

Cabezales de repuesto para afeitadoras SensoTouch 2D

Los cabezales de repuesto RQ11 son compatibles con las afeitadoras SensoTouch 2D (RQ11xx).

El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a cada curva

El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a cada curva

El sistema de seguimiento de los contornos GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta fácilmente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación para un afeitado apurado.

Afeitadoras SensoTouch con tecnología Acción Súper Levanta y Corta

Afeitadoras SensoTouch con tecnología Acción Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

73

Reseñas

23/04/2019

España

España

Repuesto cuchillas larga duración

Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

23/12/2017

España

España

Facilidad de uso. Producto caro

Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

27/09/2012

España

España

Este producto es fantástico. Puedo afeitarme en menos de cinco minutos.

Me encanta porque puedo afeitarme en menos de cinco minutos, deja unos resultados excepcionales y sobretodo por lo comodísimo que es. Además viene con un soporte que hace que me sea más fácil volver a usarlo. En definitiva, decirle a todo el mundo que no se lo piense, que es un gasto muy bien aprovechado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.