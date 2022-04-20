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Shaver series 9000 SensoTouch afeitadora eléctrica en húmedo y seco

Descatalogado

Asistencia

Shaver series 9000 SensoTouchafeitadora eléctrica en húmedo y seco

RQ1260/17

Shaver series 9000 SensoTouch afeitadora eléctrica en húmedo y seco

Descatalogado

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Manuales y documentación

Manual de información importante

  • PDF archivo, 4.1 MB
  • 20 April 2022

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 28.4 MB
  • 15 April 2022

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