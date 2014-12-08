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SensoTouch 3D - La última experiencia en afeitado
Nuestro afeitado más avanzado hasta la fecha, la afeitadora SensoTouch 3D RQ1260 de Philips te ofrece la última experiencia en afeitado. El sistema GyroFlex 3D se adapta a cada contorno de tu cara y los cabezales UltraTrack acaban con todo el pelo en pocas pasadas.
Cabezales UltraTrack
Recortador interno
60 min
Los cabezales de seguimiento de los contornos GyroFlex 3D se ajustan perfectamente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación.
Consigue un afeitado apurado que minimiza la irritación en la piel. El cabezal de afeitado dispone de tres pistas especiales: ranuras para pelo normal; canales para pelos largos o pegados a la piel y orificios para la barba más corta de la cara.
El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
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4.4
de 4
237
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Rayo
08/12/2014
España
Excelente compra
Ha cumplido todas las expectativas. Mi anterior maquina eléctrica, también Philips ya marchaba bastante regular y salió una oferta que me hizo decidirme por este modelo La he utilizado tanto en seco como en mojado y es estupenda. La irritación ha desaparecido y además, el resultado en ducha, con gel de afeitado da un resultado al tacto similar al afeitado con cuchilla. Muy contento con la compra. ¡Solo espero que me dure al menos los 17 años que me duró la anterior!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
willy9925
25/01/2014
España
La afeitadora definitiva
Siempre he sido fiel a las afeitadoras de Philips pues para este tipo de productos, esta marca es sinónimo de calidad. El apurado de este modelo de afeitadora es en sí bastante bueno. Se nota una notable mejoría con respecto a versiones anteriores, aunque en alguna ocasión la he combinado con con una cuchilla, principalmente para ahorrar algo de tiempo pues en la mayoría de las veces no ha sido necesario. Además, este modelo incluye un perfilador de patillas, que es de bastante utilidad, al menos para mí. Tras haberla utilizado durante tres semanas y de forma aproximada 2/3 veces por semana, no he sufrido irritaciones en la cara, lo cuál es un factor primordial a considerar, pues en mi caso, es algo que me suele ocurrir a menudo. Esta maquinilla permite un afeitado óptimo tanto en seco como en mojado. Otro punto a destacar es que los pelillos afeitados se almacenan en el interior del cabezal de la maquinilla y por tanto, la labor de limpiar el lavabo se facilita bastante :-) y la limpieza del cabezal es muy rápida, pues dispone de un mecanismo de apertura de las cuchillas que permite retirar los pelillos sin ninguna dificultad. Además, el diseño de la maquinilla es fabuloso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
bauyekas
17/12/2013
España
Estoy realmente contento con la compra.
Estoy realmente contento con la compra. Siempre he utilizado afeitadoras Phillips y siempre he conseguido un buen grado de satisfacción.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver