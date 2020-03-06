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Descatalogado
La experiencia de afeitado definitiva
Nuestro afeitado más avanzado hasta la fecha, la afeitadora Philips SensoTouch 3D RQ1285 te ofrece la última experiencia en afeitado. El sistema GyroFlex 3D se adapta a cada contorno de tu cara y los cabezales UltraTrack acaban con todo el pelo en pocas pasadas.
UltraTrack y GyroFlex 3D
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Los cabezales de seguimiento de los contornos GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan perfectamente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación.
Consigue un afeitado apurado que minimiza la irritación en la piel. El cabezal de afeitado dispone de tres pistas especiales: ranuras para pelo normal; canales para pelos largos o pegados a la piel y orificios para la barba más corta de la cara.
El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
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4.2
de 4
37
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
SG-406
06/03/2020
España
Comprador verificado
BUENAS PRESTACIONES
CUMPLE MIS EXPECTATIVAS DE APURADO DE AFEITADO, SUAVIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA
Ventajas
SUAVIDAD Y APURADO
Contras
NO INCLUYE TAPA DE CABEZALES
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2019-02-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2019-02-06
reikiano
08/12/2013
España
Eso sí que es un regalo.
Eso sí que es un regalo y no tanta perfume y corbatas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Ametsa1
16/04/2013
España
Se adapta muy bien al contorno de la cara.
El apurado es muy bueno, no necesitando repetir muchas veces el paso de la afeitadora por el mismo sitio. Creo que se debe a que el cabezal es muy flotante y siempre mantiene un gran contacto con la cara.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver