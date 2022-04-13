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Shaver series 1000 Afeitadora eléctrica en seco
Descatalogado
Asistencia
S1110/04
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Manual de información importante
Instrucciones de uso
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¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
Marco de retención de cabezal de afeitado
Soporte
ShaversCepillo de limpieza
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido