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Descatalogado
S1510/04
Sistema de cuchillas CloseCut
Cabezales Flex de 4 direcciones
Recortador desplegable
Consigue un afeitado sin esfuerzo. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizas.
Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.
Aféitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.
3.9
de 4
195
Reseñas
Chikito
17/10/2020
España
Comprador verificado
Sencillo y práctico
Por la sencilled, le falta el cortapatillas y lo he recomendado a mi hijo
Ventajas
Práctica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
jsanchogi
12/02/2019
España
Muy buen producto
Sería mucho mejor su uso con un cable en espiral extensible (tal como la suministraban hasta ahora) cuando la batería se está cargando y es necesario usar la máquina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
Nlsecret
27/12/2018
España
Parte de la promoción
Producto ideal.
Es un producto ideal que elimina el bello facial de hombre enseguida, es un gran regalo para cualquier familiar que se afeite.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1110/04 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1110/04 Afeitadora eléctrica en seco
En comparación con otras afeitadoras básicas de mecanismo rotatorio y lámina