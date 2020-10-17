ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo
  • Afeitado sencillo y cómodo

Descatalogado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco

S1510/04

3.9
| (195) Reseñas
Afeitado sencillo y cómodo
La afeitadora Shaver Series 1000 te permite, a un precio asequible, conseguir un afeitado sencillo y cómodo. Los cabezales Flex de cuatro direcciones y el sistema de cuchillas CloseCut te garantizan un resultado suave.
Ver todos los beneficios

El afeitado eléctrico más apurado de su clase en cuello**

Afeitado sencillo y cómodo

  • Sistema de cuchillas CloseCut

  • Cabezales Flex de 4 direcciones

  • Recortador desplegable

Cuchillas autoafilables y duraderas para un afeitado sin esfuerzo

Cuchillas autoafilables y duraderas para un afeitado sin esfuerzo

Consigue un afeitado sin esfuerzo. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizas.

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

Máxima potencia constante año tras año

Máxima potencia constante año tras año

Aféitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

195

Reseñas

17/10/2020

España

España

Comprador verificado

Sencillo y práctico

Por la sencilled, le falta el cortapatillas y lo he recomendado a mi hijo

Ventajas

Práctica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco

12/02/2019

España

España

Muy buen producto

Sería mucho mejor su uso con un cable en espiral extensible (tal como la suministraban hasta ahora) cuando la batería se está cargando y es necesario usar la máquina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco

27/12/2018

España

España

Producto ideal.

Es un producto ideal que elimina el bello facial de hombre enseguida, es un gran regalo para cualquier familiar que se afeite.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1110/04 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1110/04 Afeitadora eléctrica en seco

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. En comparación con otras afeitadoras básicas de mecanismo rotatorio y lámina