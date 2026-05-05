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  • Afeitado apurado y mayor comodidad
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Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora en seco y húmedo para el máximo confort

S3134/51

4.2
| (2047) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
Afeitado apurado y mayor comodidad
La afeitadora Philips Shaver Series 3000 proporciona un afeitado cómodo y confortable. Sus cabezales pivotantes y flexibles 5D, el sistema de cuchillas PowerCut y la función de mojado o seco proporcionan un resultado limpio y cómodo.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado apurado y mayor comodidad

  • Cuchillas Powercut

  • Cortapatillas integrado

  • Indicador nivel de batería

Sigue los contornos de la cara para un afeitado cómodo

Sigue los contornos de la cara para un afeitado cómodo

La afeitadora Philips 3000 cuenta con un movimiento pivotante en 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas de la cara y el cuello. Esta afeitadora para la barba corta cada pelo por encima del nivel de la piel para proporcionar un acabado suave y uniforme.

Se desliza sobre la piel para conseguir un acabado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para conseguir un acabado suave y uniforme

La afeitadora de Philips ideal para un acabado limpio y cómodo. Sus 27 cuchillas PowerCut cortan cada pelo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona un afeitado suave y uniforme en todo momento. 

Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

Una afeitadora en seco y en húmedo que se adapta a tus preferencias. Elige un afeitado cómodo en seco o combina tu espuma o gel favoritos para disfrutar de un refrescante afeitado en húmedo.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

2047

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

05/05/2026

España

España

Comprador verificado

Buena máquina con batería muy duradera

Llevo usando la máquina cuarenta días y además de funcionar bien y apurar el afeitado, el mejor aspecto es que hace 2 días tuve que cargar la batería por primera vez. La uso muy a menudo y la duración de la batería es lo que más se puede destacar.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-03-20

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-03-20

22/02/2026

España

España

Comprador verificado

Es perfecta

Una perfecta elección, apura muy bien. No da tirones en la barba. Muy recomendable

Ventajas

Ok

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

26/01/2026

España

España

Comprador verificado

¡Un Phillips Shaver maravilloso!

¡Es aún mejor que el Phillips antiguo que tenia antes!

Ventajas

¿Has probado uno de estos? ¡Lo deberias!

Contras

Nada de nada en contra...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 