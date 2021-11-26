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Descatalogado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

S5420/06

4.2
| (2259) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
En húmedo o seco, afeitado con protección
La afeitadora AquaTouch protege tu piel al mismo tiempo que te permite disfrutar de un afeitado refrescante. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente y está diseñado para proteger tu piel.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Protege 10 veces mejor en comparación con una cuchilla convencional

En húmedo o seco, afeitado con protección

  • Sistema de cuchillas MultiPrecision

  • 45 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Recortador de precisión SmartClick

El cabezal de perfil redondeado se desliza suavemente para proteger la piel

El cabezal de perfil redondeado se desliza suavemente para proteger la piel

Afeitado apurado sin cortes ni rasguños. El sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente y respetan tu piel.

Disfruta de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con Aquatec

Disfruta de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con Aquatec

Elije cómo prefieres afeitarte. Con el sellado en húmedo y en seco Aquatec Wet & Dry, puedes optar por un rápido y cómodo afeitado en seco. O puedes afeitarte en húmedo con gel o espuma, incluso en la ducha.

Las cuchillas levantan y cortan el vello tanto largo como corto para un afeitado rápido

Las cuchillas levantan y cortan el vello tanto largo como corto para un afeitado rápido

Consigue un afeitado rápido y apurado. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el pelo, hasta el más corto, en unas pocas pasadas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

2259

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

26/11/2021

España

España

Comprador verificado

No esperaba menos

Es una maravilla, el poder usarla en seco y húmedo es genial.

Ventajas

Todo

Contras

No funciona conectada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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21/09/2021

España

España

Comprador verificado

Buen producto

Me gusta mucho como afeita la barba, pero la próxima será una serie 9000 para ver si aún puedo apurar más el afeitado

Ventajas

Batería

Contras

Mejor apurado

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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26/08/2021

España

España

Comprador verificado

Muy bueno

Funciona a la perfección, como todos los productos Philiphs q yo he tenido hasta ahora. Estupendos

Ventajas

Todo

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Protege 10 veces mejor que una cuchilla normal. Pruebas realizadas en Alemania en el año 2015, tras una familiarización de 21 días