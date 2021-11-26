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Descatalogado
Sistema de cuchillas MultiPrecision
45 min de uso sin cable/1 h de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitado apurado sin cortes ni rasguños. El sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente y respetan tu piel.
Elije cómo prefieres afeitarte. Con el sellado en húmedo y en seco Aquatec Wet & Dry, puedes optar por un rápido y cómodo afeitado en seco. O puedes afeitarte en húmedo con gel o espuma, incluso en la ducha.
Consigue un afeitado rápido y apurado. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el pelo, hasta el más corto, en unas pocas pasadas.
4.2
de 4
2259
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Pinteado
26/11/2021
España
Comprador verificado
No esperaba menos
Es una maravilla, el poder usarla en seco y húmedo es genial.
Ventajas
Todo
Contras
No funciona conectada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Yomismo12345
21/09/2021
España
Comprador verificado
Buen producto
Me gusta mucho como afeita la barba, pero la próxima será una serie 9000 para ver si aún puedo apurar más el afeitado
Ventajas
Batería
Contras
Mejor apurado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Antoca
26/08/2021
España
Comprador verificado
Muy bueno
Funciona a la perfección, como todos los productos Philiphs q yo he tenido hasta ahora. Estupendos
Ventajas
Todo
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Protege 10 veces mejor que una cuchilla normal. Pruebas realizadas en Alemania en el año 2015, tras una familiarización de 21 días