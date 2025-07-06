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  • Afeitado sencillo, limpio y cómodo
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Shaver series 5000Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

S5466/17

4.1
| (453) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
Afeitado sencillo, limpio y cómodo
La afeitadora Philips series 5000 hace el afeitado diario fácil y cómodo. Las cuchillas ComfortTech y los cabezales de contorno de 360° proporciona un afeitado limpio, el agarre ergonómico garantiza un control sencillo y la apertura con un solo toque agiliza la limpieza.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado sencillo, limpio y cómodo

  • Cuchillas ComfortTech

  • Cabezales de contornos de 360°

  • Pantalla avanzada

  • Recortador de precisión SmartClick

Afeitado eficiente pensando en la comodidad de la piel

Afeitado eficiente pensando en la comodidad de la piel

Las cuchillas autoafilables ComfortTech ofrecen un afeitado limpio y eficaz, al tiempo que ayudan a mantener la comodidad de la piel. Las cubiertas curvadas de las cuchillas están diseñadas para proteger la piel, ya que cortan el vello justo por encima del nivel de la piel para obtener resultados suaves y cómodos.

Sigue los contornos faciales para un afeitado suave y cómodo

Sigue los contornos faciales para un afeitado suave y cómodo

Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para seguir los contornos de la cara. Esto ayuda a mantener el contacto con la piel para garantizar un afeitado cómodo y exhaustivo, incluso en las zonas de difícil acceso.

Recortador de fácil montaje para perfilar patillas y bigote

Recortador de fácil montaje para perfilar patillas y bigote

Conecta el recortador de precisión suave con la piel para añadir los toques finales a tu look. Es ideal para cuidar el bigote y recortar las patillas con control y precisión.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

453

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

06/07/2025

España

España

Comprador verificado

Larga duracion de la bateria.

Satisface mis pretensiones de la afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado

10/06/2025

España

España

Comprador verificado

Buen afeitado con agua

Me está dando buen resultado. No me admitió el afeitado en seco, ya que no utilizo ni jabón ni after shaves, pero si me deja un apurado muy bueno al utilizarla con agua, mijándo los cabezales antes de cada pasada.

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/18 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/18 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

31/03/2025

España

España

Comprador verificado

Funcionamiento silencioso, facilidad de limpieza y recarga fácil.

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 