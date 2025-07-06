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Cuchillas ComfortTech
Cabezales de contornos de 360°
Pantalla avanzada
Recortador de precisión SmartClick
Las cuchillas autoafilables ComfortTech ofrecen un afeitado limpio y eficaz, al tiempo que ayudan a mantener la comodidad de la piel. Las cubiertas curvadas de las cuchillas están diseñadas para proteger la piel, ya que cortan el vello justo por encima del nivel de la piel para obtener resultados suaves y cómodos.
Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para seguir los contornos de la cara. Esto ayuda a mantener el contacto con la piel para garantizar un afeitado cómodo y exhaustivo, incluso en las zonas de difícil acceso.
Conecta el recortador de precisión suave con la piel para añadir los toques finales a tu look. Es ideal para cuidar el bigote y recortar las patillas con control y precisión.
4.1
de 4
453
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
ángel.gm
06/07/2025
España
Comprador verificado
Larga duracion de la bateria.
Satisface mis pretensiones de la afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado
FerMatilla
10/06/2025
España
Comprador verificado
Buen afeitado con agua
Me está dando buen resultado. No me admitió el afeitado en seco, ya que no utilizo ni jabón ni after shaves, pero si me deja un apurado muy bueno al utilizarla con agua, mijándo los cabezales antes de cada pasada.
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/18 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/18 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Jubil80
31/03/2025
España
Comprador verificado
Funcionamiento silencioso, facilidad de limpieza y recarga fácil.
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.