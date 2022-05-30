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  • Reduce la irritación de la piel
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  • Reduce la irritación de la piel
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  • Reduce la irritación de la piel
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Shaver series 6000Afeitadora en seco y húmedo. Afeitado sin irritación

S6630/11

4.3
| (760) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
Reduce la irritación de la piel
La afeitadora Philips serie 6000 ofrece un afeitado perfectamente apurado y reduce la irritación de la piel. Su revestimiento antifricción crea una superficie suave y se desliza sin esfuerzo por la piel para una menor irritación.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

con revestimiento antifricción

Reduce la irritación de la piel

  • Cuchillas MultiPrecision

  • Modo de protección para la piel

  • Recortador de patillas

  • Modo de protección

Las cuchillas MultiPrecision cortan eficazmente incluso en barba corta

Las cuchillas MultiPrecision cortan eficazmente incluso en barba corta

Consigue un afeitado rápido y apurado. Las cuchillas MultiPrecision levantan los pelos largos y cortos y los cortan en unas pocas pasadas, así como la barba restante.

Revestimiento antifricción para un afeitado suave y sin esfuerzo

Revestimiento antifricción para un afeitado suave y sin esfuerzo

El revestimiento especial de los anillos de afeitado está diseñado para reducir la fricción sobre la piel y permitir un afeitado suave y sin esfuerzo que reduce la irritación de la piel.

Seguimiento de contornos en 5 direcciones para un afeitado cómodo

Seguimiento de contornos en 5 direcciones para un afeitado cómodo

Los cabezales Flex de 5 direcciones con 5 movimientos independientes siguen los contornos del rostro y permiten que la afeitadora se deslice sobre la piel de forma cómoda y con la mínima resistencia.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

760

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

30/05/2022

España

España

Comprador verificado

Excelente producto, felicidades Philips

Jamás pensé que una eléctrica pudiera igualar, o casi, a un afeitado tradicional con cuchillas, y lo mejor es que sabes que nunca te vas a cortar....

Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6650/48 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6650/48 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

11/02/2022

España

España

Comprador verificado

Buena maquina

Una gran máquina de afeitar, fácil de usar y muy cómoda con rasurado impecable. Una pena que siempre se utiliza con batería, echó de menos la opción de usarla con cable a Red. Muy fácil de limpiar.

Ventajas

Fácil de usar y gran apurado.

Contras

Que no se pueda utilizar con cable a la Red.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora en seco y húmedo. Afeitado sin irritación

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora en seco y húmedo. Afeitado sin irritación

01/02/2022

España

España

Afeitadora Philips

Buenos dias, he comprado afeitadora Philips y es una maravilla. Atentamente, un saludo.

Ventajas

Producto de calidad.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora en seco y húmedo. Afeitado sin irritación

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora en seco y húmedo. Afeitado sin irritación

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 