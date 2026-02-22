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  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado
  • Afeitado potente y apurado

Philips Shaver 700 SeriesAfeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta

S792/06

4
| (17) Reseñas
Afeitado potente y apurado
La serie 700 de Philips con cuchillas de precisión DualSteel y tecnología Levanta y Corta afeita el vello con una precisión de hasta 0,00 mm. Su diseño compacto de alta calidad está pensado para adaptarse perfectamente a ti, por lo que es ideal para cualquier ocasión.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado potente y apurado

  • Tecnología Levanta y Corta

  • Cuchillas SteelPrecision dobles

  • Cabezales flexibles 4D

  • Potente motor magnético

Afeitado potente y apurado

Afeitado potente y apurado

Nuestra tecnología patentada Levanta y Corta levanta el vello suavemente de raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm de la piel para conseguir un apurado al ras de la piel. Precisión en su máxima expresión.

Eficiencia avanzada en todas las direcciones

Eficiencia avanzada en todas las direcciones

Nuestras cuchillas SteelPrecision dobles que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 4 000 000 de movimientos de corte por minuto, garantizan un afeitado rápido en cualquier momento y lugar.

Sigue los contornos de la cara para un afeitado cómodo

Sigue los contornos de la cara para un afeitado cómodo

Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flexibles 4D se articulan y giran en cuatro direcciones para ofrecer un contacto óptimo con la piel incluso en las zonas difíciles, lo que garantiza un afeitado cómodo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

17

Reseñas

2

22/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Compact Razor

This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.

Esta reseña se realizó para Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Esta reseña se realizó para Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

19/06/2026

Nederland

Nederland

Compact, licht en perfect voor onderweg

Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.

Ventajas

Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie

Contras

Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

11/06/2026

Nederland

Nederland

Een heel handig apparaat!

Een heel handig scheerapparaat wat makkelijk is om mee te nemen op reis! Hij heeft een fijn formaat waardoor je hem makkelijk in je handbagage meeneemt. De reisetui zorgt ervoor dat hij beschermt is. Verder scheert hij erg glad en ligt het apparaat makkelijk in de hand. De neusharentrimmer is handig, maar voor mij niet iets wat je altijd meeneemt. Blij met het apparaat!

Ventajas

Handig formaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-10

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. con un afeitado diario de 2,5 minutos