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Descatalogado
SBCHJ030/00
Innovación para atletas
El sonido estéreo es ahora más elegante. Con un diseño completamente nuevo especialmente pensado para atletas y audiófilos, los auriculares deportivos Vapor Flight son pequeños y ligeros y cuentan con tres sistemas de ajuste para adaptarse a orejas de cualquier tamaño.
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
Lo suficientemente pequeño como para que se adapte cómodamente al oído, y suficientemente grande como para proporcionar un sonido claro y sin distorsiones. El controlador del altavoz de 15 mm es del tamaño ideal para disfrutar de la audición.
Disfruta de un ajuste cómodo y personalizado, y de una estabilidad óptima, incluso si te mueves. Al ser ajustable en tres posiciones, la comodidad está garantizada.
Opiniones