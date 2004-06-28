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Descatalogado

Auriculares con arco para la oreja

SBCHJ030/00

Innovación para atletas

El sonido estéreo es ahora más elegante. Con un diseño completamente nuevo especialmente pensado para atletas y audiófilos, los auriculares deportivos Vapor Flight son pequeños y ligeros y cuentan con tres sistemas de ajuste para adaptarse a orejas de cualquier tamaño.

Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos con tres sistemas de ajuste

Innovación para atletas

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

El controlador del altavoz de 15 mm es muy cómodo de llevar

El controlador del altavoz de 15 mm es muy cómodo de llevar

Lo suficientemente pequeño como para que se adapte cómodamente al oído, y suficientemente grande como para proporcionar un sonido claro y sin distorsiones. El controlador del altavoz de 15 mm es del tamaño ideal para disfrutar de la audición.

Ajustable en 3 posiciones para mayor comodidad y estabilidad

Disfruta de un ajuste cómodo y personalizado, y de una estabilidad óptima, incluso si te mueves. Al ser ajustable en tres posiciones, la comodidad está garantizada.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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