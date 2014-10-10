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Descatalogado
Altavoz portátil todo en uno
Disfruta escuchando música en el altavoz todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas a través de la conectividad con tarjetas microSD, USB y la entrada auxiliar. El altavoz con tecnología wOOx™ es compacto y está disponible en varios colores y con batería recargable.
Azul
USB
Solo tienes que cargar el dispositivo USB o la tarjeta microSD con el contenido que desees, conectarlos al reproductor y no tendrás que preocuparte de nuevo de quedarte sin opciones de entretenimiento.
La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Titol27
10/10/2014
España
Comprador verificado
Excelente, ligero, práctico,
Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil