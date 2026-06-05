Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
Solo para uso en el cuerpo
15 minutos para medias piernas
Vida útil > 100 000 pulsos de luz
Cable extra largo
El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.
Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.
Premios
4.2
de 4
1610
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
La Sol
05/06/2026
España
Comprador verificado
Todavía mejor de lo esperado
Me encanta este producto; es fácil de usar y se ven los resultados desde la segunda sesión.
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-05-04
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-05-04
Noe-34
17/10/2025
España
No encuentro cabezales de la lumea 7000 REF SC1999
Me encanta . Pero por favor ,¿ alguien me puede decir dónde puedo encontrar los recambios para las piernas ? Aquí en la página oficial no los encuentro.
Ventajas
Todo
Contras
Encontrar piezas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL
Bemar
07/09/2023
España
Comprador verificado
Muy eficaz
Resultados en algunas partes del cuerpo desde la primera sesión, llevo unas 4 sesiones y me ha desaparecido bastante pelo y se retrasa el crecimiento también, estoy muy contenta con ella
Ventajas
Desaparece el pelo
Contras
Se me ha calentado un par de veces y toca esperar media hora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL