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  • La manera ideal de evitar que el vello vuelva a crecer
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Descatalogado

Lumea EssentialSistema de depilación IPL

SC1991/00

4.2
| (1610) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

1 premio

La manera ideal de evitar que el vello vuelva a crecer
El sistema IPL Philips Lumea hace maravillas para inhibir la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.
Ver todos los beneficios

para disfrutar de una piel suave en casa

La manera ideal de evitar que el vello vuelva a crecer

  • Solo para uso en el cuerpo

  • 15 minutos para medias piernas

  • Vida útil > 100 000 pulsos de luz

  • Cable extra largo

Disfruta de una piel suave a diario

Disfruta de una piel suave a diario

El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.

Eficacia sin esfuerzo

Eficacia sin esfuerzo

Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.

Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar

Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar

Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

1610

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

05/06/2026

España

España

Comprador verificado

Todavía mejor de lo esperado

Me encanta este producto; es fácil de usar y se ven los resultados desde la segunda sesión.

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-05-04

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-05-04

17/10/2025

España

España

No encuentro cabezales de la lumea 7000 REF SC1999

Me encanta . Pero por favor ,¿ alguien me puede decir dónde puedo encontrar los recambios para las piernas ? Aquí en la página oficial no los encuentro.

Ventajas

Todo

Contras

Encontrar piezas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL

07/09/2023

España

España

Comprador verificado

Muy eficaz

Resultados en algunas partes del cuerpo desde la primera sesión, llevo unas 4 sesiones y me ha desaparecido bastante pelo y se retrasa el crecimiento también, estoy muy contenta con ella

Ventajas

Desaparece el pelo

Contras

Se me ha calentado un par de veces y toca esperar media hora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL

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