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5 posiciones de intensidad manual
3 accesorios: cuerpo, cara y zona del bikini
Aplicación Lumea IPL
Uso con cable
Comienza con la fase inicial de 4 tratamientos solo cada 2 semanas, es decir, la mitad de tratamientos que otras marcas. Luego, basta con retocar cada mes para mantener el resultado.
Elige entre 5 ajustes de intensidad para disfrutar de la máxima comodidad. El sensor de tono de piel evita tratar las zonas de la piel demasiado oscuras con IPL.
Es cómodo de usar gracias a su cable extralargo que facilita el acceso y la maniobrabilidad.
Premios
4.2
de 4
1610
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
La Sol
05/06/2026
España
Comprador verificado
Todavía mejor de lo esperado
Me encanta este producto; es fácil de usar y se ven los resultados desde la segunda sesión.
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-05-04
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-05-04
Noe-34
17/10/2025
España
No encuentro cabezales de la lumea 7000 REF SC1999
Me encanta . Pero por favor ,¿ alguien me puede decir dónde puedo encontrar los recambios para las piernas ? Aquí en la página oficial no los encuentro.
Ventajas
Todo
Contras
Encontrar piezas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL
Bemar
07/09/2023
España
Comprador verificado
Muy eficaz
Resultados en algunas partes del cuerpo desde la primera sesión, llevo unas 4 sesiones y me ha desaparecido bastante pelo y se retrasa el crecimiento también, estoy muy contenta con ella
Ventajas
Desaparece el pelo
Contras
Se me ha calentado un par de veces y toca esperar media hora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL
Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 82% en medias piernas
Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips