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Descatalogado
Para pieles con tendencia acneica
Para uso diario
Sustitúyelo cada 3 meses
Fácil de sustituir
Limpieza suave y efectiva para pieles con tendencia acneica. El cepillo elimina la grasa y las células muertas de la piel mejor que las manos, al mismo tiempo que ofrece una mayor suavidad a tu delicada piel. Las cerdas son finas y largas y las puntas de las mismas se han pulido dos veces para garantizar una menor fricción en la piel y disfrutar de un efecto de limpieza más suave. Una forma extrasuave para una piel limpia y saludable. Desarrollado en colaboración con dermatólogos.
Los mejores dermatólogos participaron durante la fase de desarrollo del cepillo anti-imperfecciones para garantizar que este sea higiénico y seguro cuando se utiliza en pieles con tendencia acneica.
La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas y sin brillo de la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.
4.6
de 4
94
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Noebollo
06/01/2016
España
Comprador verificado
Excelente
Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Triktrak55
30/01/2015
España
Me deja la piel preciosa y Suave
Deja la tez muy suave y me elimina con eficacia las espinillas y puntos negros. Lo único que estoy desesperada por conseguir el recambio pero en la web de philips nunca está disponible para añadirlo a cesta de comprar! Reponedlo ya que estoy desesperadita por comprarlo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush
tonia99
11/12/2013
España
recomendable
altamente recomendable, me ha encantado totalmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal