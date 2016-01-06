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  • Cabezal de cepillado para piel con tendencia acneica
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Descatalogado

VisaPureCabezal de cepillado antiacné

SC5994/00

4.6
| (94) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Cabezal de cepillado para piel con tendencia acneica
El cabezal de cepillado anti-imperfecciones reduce la grasa y elimina las células de piel muerta que, de lo contrario, pueden obstruir los poros. Una combinación de cerdas largas y sedosas proporciona una limpieza suave y respeta las necesidades de la piel sensible con tendencia acneica.
Ver todos los beneficios

Cabezal de cepillado para piel con tendencia acneica

  • Para pieles con tendencia acneica

  • Para uso diario

  • Sustitúyelo cada 3 meses

  • Fácil de sustituir

Cepillo para pieles con tendencia acneica

Limpieza suave y efectiva para pieles con tendencia acneica. El cepillo elimina la grasa y las células muertas de la piel mejor que las manos, al mismo tiempo que ofrece una mayor suavidad a tu delicada piel. Las cerdas son finas y largas y las puntas de las mismas se han pulido dos veces para garantizar una menor fricción en la piel y disfrutar de un efecto de limpieza más suave. Una forma extrasuave para una piel limpia y saludable. Desarrollado en colaboración con dermatólogos.

Desarrollado en colaboración con dermatólogos

Los mejores dermatólogos participaron durante la fase de desarrollo del cepillo anti-imperfecciones para garantizar que este sea higiénico y seguro cuando se utiliza en pieles con tendencia acneica.

Facilita la absorción de tus productos favoritos para el cuidado facial

Facilita la absorción de tus productos favoritos para el cuidado facial

La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas y sin brillo de la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

94

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

2

06/01/2016

España

España

Comprador verificado

Excelente

Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante

30/01/2015

España

España

Me deja la piel preciosa y Suave

Deja la tez muy suave y me elimina con eficacia las espinillas y puntos negros. Lo único que estoy desesperada por conseguir el recambio pero en la web de philips nunca está disponible para añadirlo a cesta de comprar! Reponedlo ya que estoy desesperadita por comprarlo!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush

11/12/2013

España

España

recomendable

altamente recomendable, me ha encantado totalmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal

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