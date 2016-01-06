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  • Cabezal de cepillado para una limpieza profunda de los poros
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Descatalogado

VisaPureCepillo de limpieza profunda de los poros

SC5996/00

4.6
| (94) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Cabezal de cepillado para una limpieza profunda de los poros
El cabezal de cepillado de limpieza profunda limpia en profundidad los poros. Ayuda a reducir los puntos negros y está diseñado para reducir también el aspecto de los poros, gracias a las cerdas ultradelgadas, que son más pequeñas que los poros.
Ver todos los beneficios

Para una piel limpia y suave

Cabezal de cepillado para una limpieza profunda de los poros

  • Limpieza profunda de los poros

  • Para uso diario

  • Sustitúyelo cada 3 meses

  • Fácil de sustituir

Cepillo de limpieza profunda de los poros apto para todo tipo de piel

Cepillo de limpieza profunda de los poros que reduce y evita la visibilidad de poros y puntos negros. El cepillo cuenta con una combinación única de cerdas gruesas y finas. Las cerdas finas llegan a los poros y los limpian bien, mientras que las cerdas más gruesas barren la suciedad. Evita y reduce la apariencia de los poros en nueve de cada diez mujeres *

Facilita la absorción de tus productos favoritos para el cuidado facial

Facilita la absorción de tus productos favoritos para el cuidado facial

La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas y sin brillo de la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.

Composición única de las cerdas del cepillo de limpieza de cutis

Todos los cepillos VisaPure cuentan con la exclusiva tecnología de cerdas 5 en 1. Cada cerda se pule dos veces y las puntas sedosas garantizan un deslizamiento suave. Las cerdas VisaPure son extralargas para lograr la máxima comodidad para la piel. Para asegurar la eficacia, las cerdas VisaPure son hasta 3 veces más pequeñas que los poros, y el denso cepillo llega a más poros en la misma sesión de tratamiento para proporcionar una sensación suave y exclusiva mientras limpia. El material de las cerdas ha sido seleccionado especialmente para ser resistente al agua.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

94

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

2

06/01/2016

España

España

Comprador verificado

Excelente

Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante

30/01/2015

España

España

Me deja la piel preciosa y Suave

Deja la tez muy suave y me elimina con eficacia las espinillas y puntos negros. Lo único que estoy desesperada por conseguir el recambio pero en la web de philips nunca está disponible para añadirlo a cesta de comprar! Reponedlo ya que estoy desesperadita por comprarlo!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush

11/12/2013

España

España

recomendable

altamente recomendable, me ha encantado totalmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal

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Avisos legales

  1. Basado en una prueba con el cepillo para limpieza de poros profunda en Corea (2014)