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Descatalogado

Philips Avent Audio MonitorsVigilabebés DECT

SCD580/00

4
| (120) Reseñas
La conexión más fiable con su bebé
Nuestro vigilabebés Philips Avent SCD580/00 ofrece una comodidad y tranquilidad totales para usted y para el bebé. Proporciona la conexión más fiable junto con distintas funciones de tranquilidad. Al bebé le encantará el proyector de la luz de compañía.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Tranquilidad y bienestar para usted y su bebé

La conexión más fiable con su bebé

  • Conexión 100 % privada

  • Proyector con luz nocturna estrellada

  • Intercomunicador y nanas en MP3

  • Alerta por vibración

Calme a su bebé con el proyector luz de compañía con estrellas

El bebé puede estar inquieto cuando le tumba en la cuna. Tranquilice y calme al bebé para ayudarle a dormir con la proyección de la luz de compañía con estrellas, que se puede activar desde la unidad de padres o desde la unidad del bebé (la activación remota no está disponible en Estados Unidos y Canadá).

Luz de compañía con conexión MP3

Calme a su bebé con su propia selección de canciones y un cálido y sereno resplandor de luz nocturna. Gracias a la conexión MP3 fácil de usar, podrá reproducir su selección personal de canciones en la habitación del bebé para que caiga en un profundo sueño en un abrir y cerrar de ojos (la activación remota no está disponible en Estados Unidos ni en Canadá).

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

120

Reseñas

26/11/2015

España

España

Práctico y funcional

Buen aparato que tiene una gran calidad en la conexión lo que hace que no tenga interferencias y se escuche nítidamente. Buen detalle el de tener el proyector de luces de colores puesto que a mi bebé le encanta, al igual que las nanas relajantes

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD580/00 Vigilabebés DECT

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10/12/2013

España

España

buenísimo

En mi casa lo compramos para escuchar a la abuela enferma en cama y es muy aconsejable. Se oye todo con total claridad de sonido y le puedes hablar con la misma calidad y nitidez como si estuvieras en persona. No sólo es recomendable para bebés, para cuidar enfermos, ancianos, personas en cama, es lo mejor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD580/00 Vigilabebés DECT

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23/07/2020

France

France

longue portée et très fiable

Utilisé depuis 2 ans, nous sommes ravis de ce produit. La sensibilité est très bonne, la fonction "talk" est pratique quand bébé grandit. Dommage que l'on ne puisse pas rajouter un émetteur supplémentaire... ce aurait pu être pratique pour bb2 et 3 qui arrivent bientôt!

Ventajas

longue portée, fiable, bonne sensibilité , longue autonomie

Contras

pas de possibilité d'associer un deuxième émetteur

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Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 

  1. El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias.