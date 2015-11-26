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Descatalogado
SCD580/00
Conexión 100 % privada
Proyector con luz nocturna estrellada
Intercomunicador y nanas en MP3
Alerta por vibración
El bebé puede estar inquieto cuando le tumba en la cuna. Tranquilice y calme al bebé para ayudarle a dormir con la proyección de la luz de compañía con estrellas, que se puede activar desde la unidad de padres o desde la unidad del bebé (la activación remota no está disponible en Estados Unidos y Canadá).
Calme a su bebé con su propia selección de canciones y un cálido y sereno resplandor de luz nocturna. Gracias a la conexión MP3 fácil de usar, podrá reproducir su selección personal de canciones en la habitación del bebé para que caiga en un profundo sueño en un abrir y cerrar de ojos (la activación remota no está disponible en Estados Unidos ni en Canadá).
La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.
4.0
de 4
120
Reseñas
Diego
26/11/2015
España
Práctico y funcional
Buen aparato que tiene una gran calidad en la conexión lo que hace que no tenga interferencias y se escuche nítidamente. Buen detalle el de tener el proyector de luces de colores puesto que a mi bebé le encanta, al igual que las nanas relajantes
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD580/00 Vigilabebés DECT
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arapg
10/12/2013
España
buenísimo
En mi casa lo compramos para escuchar a la abuela enferma en cama y es muy aconsejable. Se oye todo con total claridad de sonido y le puedes hablar con la misma calidad y nitidez como si estuvieras en persona. No sólo es recomendable para bebés, para cuidar enfermos, ancianos, personas en cama, es lo mejor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD580/00 Vigilabebés DECT
Sí, recomiendo este producto
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merosine
23/07/2020
France
longue portée et très fiable
Utilisé depuis 2 ans, nous sommes ravis de ce produit. La sensibilité est très bonne, la fonction "talk" est pratique quand bébé grandit. Dommage que l'on ne puisse pas rajouter un émetteur supplémentaire... ce aurait pu être pratique pour bb2 et 3 qui arrivent bientôt!
Ventajas
longue portée, fiable, bonne sensibilité , longue autonomie
Contras
pas de possibilité d'associer un deuxième émetteur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias.