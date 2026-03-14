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Nuevo

Philips Avent Electric Breast Pump GiftsetNatural Care, manos libres, portátil

SCD596/21

4.4
| (24) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Manos libres. Más tiempo libre.
Su bebé y su tiempo son lo más valioso. Gane libertad con el extractor de leche portátil y manos libres Philips Avent Natural Care. Diseñado para imitar el ritmo de ingesta del bebé, ofrece una gran capacidad de succión con un diseño discreto y a prueba de derrames
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Imita el ritmo de ingesta del bebé

Manos libres. Más tiempo libre.

  • El extractor de gran capacidad de succión imita el ritmo de ingesta del bebé

  • Copas transparentes con luz interior

  • Fácil de limpiar y montar con pocas piezas

  • Se adaptan al 99 % de las madres

  • Cojín SkinSense exclusivo

La libertad de extraer en cualquier lugar

La libertad de extraer en cualquier lugar

Nuestro primer extractor de leche portátil ofrece un rendimiento con una gran capacidad de succión en un diseño ligero que se adapta cómodamente al sujetador. Puede usarlo vaya donde vaya: en el sofá, en el escritorio o mientras da un paseo. Es su tiempo, usted decide.

Rendimiento con una gran capacidad de succión, diseño portátil

Rendimiento con una gran capacidad de succión, diseño portátil

A diferencia de otros extractores portátiles, no hay necesidad de elegir entre libertad y eficiencia. Nuestro motor ofrece un rendimiento con gran capacidad de succión, más parecido al de un extractor tradicional, con la ventaja añadida de que es portátil. Las pilas recargables facilitan la extracción discreta en cualquier lugar.

Extracción eficaz* con un ritmo que imita el del bebé

Extracción eficaz* con un ritmo que imita el del bebé

Nuestro primer extractor portátil imita el ritmo natural de ingesta de un bebé, lo que hace que sea hasta 2 veces más rápido que la mayoría de extractores portátiles**. Después de todo, los bebés son quienes mejor saben cómo tomar el pecho. Por eso lo hemos diseñado con el objetivo de que logre la mejor extracción de leche posible y ahorre un tiempo valioso.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

24

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpe zur Unterstützung

Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!

Ventajas

Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Das Produkt macht mein Leben leichter

Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen

Esta reseña se realizó para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

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12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort

Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist

Esta reseña se realizó para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 

  1. La efectividad está relacionada con el rendimiento técnico del producto.

  2. Hace referencia a la frecuencia de succión del extractor.