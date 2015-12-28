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Descatalogado

Philips AventVigilabebés con vídeo digital

SCD603/00

3.3
| (178) Reseñas
La conexión ideal para su bebé
El modelo SCD603 le permite mantener una conexión segura con su bebé en todo momento. Además de disfrutar de una calidad de sonido perfecta, ahora también puede ver al bebé de día y de noche. Con un alcance de 150 m, este monitor es totalmente portátil y fácil de usar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Vigile y escuche a su bebé desde cualquier parte de la casa

La conexión ideal para su bebé

  • Pantalla en color de 2,4"

Función de batería de reserva en caso de fallo en el suministro de energía

Función de batería de reserva en la unidad del bebé, para que permanezca conectado en caso de fallo en el suministro de energía

Oiga a su bebé con un sonido claro

Pantalla en color de 2,4" de alta resolución

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

178

Reseñas

28/12/2015

España

España

Comprador verificado

fantastico

fantastico producto y su servicio de reparacion espectacular. Un 10 para philips.

Esta reseña se realizó para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

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08/11/2015

España

España

Comprador verificado

Buen producto y buen servicio tecnico

El producto, a pesar de su diseño poco atractivo, va de lujo, se ve genial y se oye de 10 y eso que vivimos en un chalet y la habitación y la sala de estar y cocina están en pisos diferentes.... Además de repente dejo de funcionar y el servicio técnico nos lo cambio sin ningún problema... Súper contentos con el

Esta reseña se realizó para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

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30/01/2014

España

España

genial

sonido e imagen super nitidas.te da mucha seguridad a la hora de no estar con el bebe y poder vigilarlo desde cualquier rincon de casa. lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

Sí, recomiendo este producto

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 