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Descatalogado
SCD603/00
Pantalla en color de 2,4"
Función de batería de reserva en la unidad del bebé, para que permanezca conectado en caso de fallo en el suministro de energía
3.3
de 4
178
Reseñas
albertito
28/12/2015
España
Comprador verificado
fantastico
fantastico producto y su servicio de reparacion espectacular. Un 10 para philips.
Esta reseña se realizó para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital
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Serginho1980
08/11/2015
España
Comprador verificado
Buen producto y buen servicio tecnico
El producto, a pesar de su diseño poco atractivo, va de lujo, se ve genial y se oye de 10 y eso que vivimos en un chalet y la habitación y la sala de estar y cocina están en pisos diferentes.... Además de repente dejo de funcionar y el servicio técnico nos lo cambio sin ningún problema... Súper contentos con el
Esta reseña se realizó para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital
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chkiticca
30/01/2014
España
genial
sonido e imagen super nitidas.te da mucha seguridad a la hora de no estar con el bebe y poder vigilarlo desde cualquier rincon de casa. lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.