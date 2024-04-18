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  • Movimiento similar al pecho que facilita la lactancia
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-20% descuentos con codigo:WBFW26

Philips Avent Natural ResponsePack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo

SCD657/11

4.7
| (66) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
Movimiento similar al pecho que facilita la lactancia
Garantiza tomas tranquilas y cómodas. La tetina Natural Response favorece el ritmo único de ingesta del bebé, mientras que el sistema AirFree está diseñado para brindar una protección adicional frente a cólicos, gases y reflujo. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte a continuación.
Ver todos los beneficios

Ahorra 20%

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho*

Movimiento similar al pecho que facilita la lactancia

  • 4 biberones

  • Chupete ultra soft

  • Cepillo para biberones

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Elije el flujo de tetina adecuado para el bebé

Elije el flujo de tetina adecuado para el bebé

Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.

Los mismos productos, nueva clasificación

Los mismos productos, nueva clasificación

Estamos cambiando a un sistema de transición por flujo gradual. Comience por la tetina que viene con el biberón. Pruebe una velocidad de flujo menor si el bebé "engulle" la leche o si le gotea por la boca. Pruebe un flujo más alto si el bebé juega con la tetina o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que encuentre cualquier una de las versiones en el packaging.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

66

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

3

18/04/2024

España

España

Comprador verificado

Acierto seguro

Es fantástico para el bebe y para los padres, se limpia super fácil con el cepillo y la tetina es blandita. Cuando ya no tome leche lo puedes usar para dar agua. Me encanta, muchas gracias.

Ventajas

Es hergonomico

Contras

No haberlos comprado antes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo

03/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Brillant features you wouldn’t want anything else

Brillant I thought it was just going to be a camera but it plays songs and settles the children. Perfect view and clear if your going to get a baby monitor this is what you need

Ventajas

Brillant

Contras

Can’t fault

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

29/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great bottles!

I had the same brand with my first born as my newborn now, and they are still just as good as they were 10 years ago. My baby loves them, she drinks out from them very comfortably havent had any issus with colic as of yet and shes 1 half months old now. She loves the dummy also! The bottle cleaner has also really come in handy cleaning the bottles, it isnt the best of brushes as still get residue ive noticed but bit more scrubbing and nice and clean. Great size bottles for newborn and few months older, differentflow teets also. Overall very happy with the bottles.

Ventajas

Great for colic. Bottles the best and dummy is perfect!

Contras

Not the best brush.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden beber, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como con el pecho