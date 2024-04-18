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4 biberones
Chupete ultra soft
Cepillo para biberones
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.
Estamos cambiando a un sistema de transición por flujo gradual. Comience por la tetina que viene con el biberón. Pruebe una velocidad de flujo menor si el bebé "engulle" la leche o si le gotea por la boca. Pruebe un flujo más alto si el bebé juega con la tetina o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que encuentre cualquier una de las versiones en el packaging.
4.7
de 4
66
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Patito8
18/04/2024
España
Comprador verificado
Acierto seguro
Es fantástico para el bebe y para los padres, se limpia super fácil con el cepillo y la tetina es blandita. Cuando ya no tome leche lo puedes usar para dar agua. Me encanta, muchas gracias.
Ventajas
Es hergonomico
Contras
No haberlos comprado antes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo
Staceylou
03/09/2024
United Kingdom
Parte de la promoción
Brillant features you wouldn’t want anything else
Brillant I thought it was just going to be a camera but it plays songs and settles the children. Perfect view and clear if your going to get a baby monitor this is what you need
Ventajas
Brillant
Contras
Can’t fault
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Kirstlou94
29/08/2024
United Kingdom
Parte de la promoción
Great bottles!
I had the same brand with my first born as my newborn now, and they are still just as good as they were 10 years ago. My baby loves them, she drinks out from them very comfortably havent had any issus with colic as of yet and shes 1 half months old now. She loves the dummy also! The bottle cleaner has also really come in handy cleaning the bottles, it isnt the best of brushes as still get residue ive noticed but bit more scrubbing and nice and clean. Great size bottles for newborn and few months older, differentflow teets also. Overall very happy with the bottles.
Ventajas
Great for colic. Bottles the best and dummy is perfect!
Contras
Not the best brush.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden beber, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como con el pecho