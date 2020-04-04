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  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
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Descatalogado

Philips Avent BiberonesSet de regalo de biberones anticólicos

SCD806/00

4.9
| (19) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
Nuestro biberón anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los cólicos, las molestias y las interrupciones durante la alimentación. Gracias a su válvula anticólicos integrada, el aire no entra en la barriguita del bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

  • Conjunto de recién nacido

  • 125 ml + 260 ml

  • Flujo recién nacidos+tetina flujo lento

  • 0 m+ y 1 m+

Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.

Un 60 % menos de malestar por la noche*

Un 60 % menos de malestar por la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 4

19

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

04/04/2020

España

España

Una maravilla

He estado probando estos biberones durante un par de semanas y puedo decir sin miedo a equivocarme que me declaro fiel a la marca 100%. Sencillamente me encantan, por varios motivos. El primero y más importante es que veo que mi bebé no sufre de cólicos exagerados (todos los bebés tienen gases) y hace las tomas genial. En segundo lugar, su diseño me parece sencillo, compacto, fácil de limpiar y cómodo de agarrar. Las tetinas son intercambiables según el flujo que necesites. Y en tercer lugar, el pack me parece todo un acierto, con dos biberones pequeños (de 125ml),dos grandes (de 260ml), un cepillo para limpiarlos y un chupete. *Ojo al detalle del chupete, que lleva tapa!! Me parece genial para que no se vaya rozando por ahí!!* En conclusión, un set muy completo, de buena calidad y que de momento, en lo que a mi bebé respecta, da buen resultado con los cólicos. Ideal para regalar

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos

27/03/2020

España

España

Muy buena opción de biberones para recién nacido

Con el uso de estos biberones, hemos notado que nuestro bebé toma menos aire durante las tomas ya que se agarra mejor a esta tetina que a otras que hemos probado y reduce la cantidad de veces que él solito se desengancha del biberón. Eso junto con que además el sistema anticólico funciona muy bien, nos ha facilitado las tomas y digestiones del bebé. Además me ha sorprendido la facilidad para limpiar el biberón con el cepillo. Adjunto una foto para que se vea cómo el cepillo llega a la parte de arriba redondeada que (al menos en otros biberones que había usado) era la más complicada de lavar y muchas veces los esterilizaba directamente en lugar de lavarlos solamente con tal de asegurar que no quedaba nada en ningún rincón, por lo que envejecían mucho más rápido. También el agarre de este biberón me parece muy práctico, porque con el tiempo de irlo usando, mi bebé ha ido poniendo las manitas alrededor y podía cogerlo, que con otros, incluso de la misma marca, que son más bajitos pero más regorditos, les cuesta más a los peques cogerlos. Así que considero que este producto es muy bueno. Lo único que quizás añadiría, es que el set incluyese alguna tetina diferente adicional, ya que el biberón de 260ml ya es para bebés más mayores, que quizas requieran de un flujo mayor y con la tetina de recién nacido a lo mejor se queda corto ya para esos biberones para más mayores.

Ventajas

Facilidad de limpieza, y buen funcionamiento anticólico

Contras

Me gustaría que incluyese alguna tetina de flujo mayor.

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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26/03/2020

España

España

Calidad Inmejorable

Recommiendo a todo mi entorno que tienen bebés y estan sufriendo las problemas de colicos. Estoy muy satisfecho con el producto. Para mi bebé se ha lucido.

Ventajas

Su sistema de válvula anti-cólicos deja el aire permanezca en el biberón en vez de alojarse en la barriguita. Además es diseño atractivo, higeinico, practico, util, facil de limpiar y calidad inmejorable.

Contras

Hasta ahora no he encontrado ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.

  3. Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.