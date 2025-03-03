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Biberones y tetinas
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Philips Avent Natural Response Kit de regalo para bebé
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SCD837/10
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Manual de información importante
Instrucciones de uso
Todas (11)
Funcionalidad (1)
¿Puedo usar tetinas Natural Response con un biberón Natural original?
¿Cómo puedo apreciar las diferencias entre las tetinas Natural y Natural Response?
¿Por qué mi bebé rechaza la tetina Natural Response?
¿Puedo alimentar al bebé con alimentos espesos usando la tetina Natural Response?
¿Por qué no hay indicaciones de edad en los paquetes de tetinas Natural Response?
AventTapón de biberón
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