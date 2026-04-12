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2 biberones
2 chupetes ultra air
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.
Estamos cambiando a un sistema de transición por flujo gradual. Comience por la tetina que viene con el biberón. Pruebe una velocidad de flujo menor si el bebé "engulle" la leche o si le gotea por la boca. Pruebe un flujo más alto si el bebé juega con la tetina o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que encuentre cualquier una de las versiones en el packaging.
4.8
de 4
204
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Ruth V
12/04/2026
España
Parte de la promoción
Seguro, cómodo y diseño en 1
El Philips Avent Natural Response Nighttime Set SCD838/17 es un kit de regalo muy práctico para bebés, pensado especialmente para facilitar las tomas, incluso durante la noche. Sus biberones con tecnología Natural Response ayudan a que el bebé succione de forma más natural, reduciendo la confusión con el pecho materno. Además, los materiales son seguros, libres de BPA y fáciles de limpiar y esterilizar. Es un set completo y de buena calidad, ideal como regalo o como pack inicial para recién nacidos. Como punto a tener en cuenta, algunos bebés pueden necesitar un breve periodo de adaptación a la tetina. En general, es una opción cómoda, segura y muy funcional para el día a día con el bebé.
Ventajas
Calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Kit de regalo para bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Kit de regalo para bebé
AS.Mami
10/04/2026
España
Parte de la promoción
Biberón apto para LME y chupete para piel sensible
He probado este kit por invitación de Philips y mi experiencia ha sido muy positiva. La tetina Natural Response es fantástica: el flujo imita el ritmo del pecho y mi bebé de 5 meses pasa de uno a otro sin problemas (hacemos LME). Además, es genial que sea compatible con otros biberones Philips, lo que facilita mucho el intercambio de tetinas por ejemplo. También es fácil para lavar y el arito luminoso puede quitarse si al bebé le resulta una distracción. El biberón tiene muy buen agarre, aunque lleno le pesa un poco todavía. El chupete ha sido un éxito total; es el único que acepta y, como tiene piel atópica, le va de maravilla porque no acumula baba y su piel no se enrojece. Es fácil de encontrar de noche gracias a que brilla y además permite enganchar un sujetachupetes cómodamente. Como pequeño detalle, al lavarlo entra algo de agua y queda vaho dentro pero seca rápidamente. En conjunto es un producto excelente y muy recomendable.
Ventajas
Piel sensible, fácil lavado, fácil de ver el chupete de noche
Contras
Se distrae con lo luminoso del Bibi de noche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Kit de regalo para bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Kit de regalo para bebé
Teo87
01/04/2026
España
Parte de la promoción
Producto top
Estos biberones son excepcionales y no hablar del chupe que solo le gusta los de philips sin duda alguna, le damos otros y los suelta es una batalla perdida. Nos gusta mucho a mi mujer y a mi que brille en la oscuridad son dos pasos hacia delante
Ventajas
Todo son ventajas pero lo que mas su tetina y la luz
Contras
De momento nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Kit de regalo para bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Kit de regalo para bebé
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011