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  • Tranquilidad en cualquier lugar
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Philips Avent VigilabebésVigilabebés conectado

SCD923/26

4.1
| (365) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Tranquilidad en cualquier lugar
Vigile a su bebé de forma segura y desde cualquier lugar con el monitor para bebés conectado de Philips Avent. Nuestro sistema de conexión segura le mantiene conectado a su pequeño en cualquier sitio de la casa. Además, con la aplicación Baby Monitor+ puede comprobar cómo está su bebé desde cualquier lugar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Un ojo en su bebé, en casa y fuera de ella

Tranquilidad en cualquier lugar

  • Cámara de alta resolución

  • Unidad para padres con 12 horas de funcionamiento

  • Sistema de conexión segura

  • Conexión a través de la aplicación Baby Monitor+

Diseñado para mantenerle siempre conectado al bebé

Nuestro exclusivo sistema de conexión segura utiliza varios enlaces cifrados desde la unidad del bebé hasta la unidad para padres y la aplicación. Así, garantizamos una conexión segura, sólida y privada.

Cámara de alta resolución con visión nocturna y zoom digital

Vea y escuche a su bebé desde casa y fuera de ella gracias a la aplicación Baby Monitor+ de Philips Avent. Con conexión Wi-Fi o datos móviles, podrá controlar y calmar a su bebé desde cualquier sitio.

Vea cada movimiento y escuche cada risa

La unidad del bebé incluye una cámara de alta resolución con visión nocturna y zoom digital que ofrece imágenes claras de la habitación de su bebé tanto de día como de noche.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

365

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

21/05/2024

España

España

Comprador verificado

Buen producto

Sin problemas y parece que se actualiza correctamente todo. La imagen es una clara diferencia con otros. Ojalá el dispositivo de cámara fuera también inalambrico para poder moverlo por la casa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD923/26 Vigilabebés conectado

Sí, recomiendo este producto

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08/02/2023

España

España

Empleado de Philips

100% recomendable

[Employee of philipsglobal] Estamos encantados con este vigilabebés. Habiamos probado otros y se nota ya no solo el diseño, que es lo que te salta a primera vista si no como la calidad y las caracteristicas que tiene. Otra cosa que valoro mucho es lo sencillo e intuitivo que es, cosa que se agradece cuando vienen los abuelos y son ellos los que se encargan de la peque. Ellos también se apañan muy bien y son capaces de usar todas las funcionalidades que nos encantan y que a la vez nuestro bebé disfruta como las nanas, el poder hablar con él.... Otra cosa que nos encanta es el indicador (y chivato) de la temperatura y más con un lactacte y el miedo que siempre tenemos los padres con la muerte súbita el primer año. Lo dicho, un producto 100% recomendable por su calidad y prestaciones. Hace que estés tranquilo que con un bebé esto se valora el doble.

Ventajas

Prestaciones, facilidad de uso y diseño

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD923/26 Vigilabebés conectado

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04/10/2021

España

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Perfecta para cuidar sus niños con high-tech

Muy rápido y fácil de configurar, funciona perfectamente y con alta calidad, la calidad de vídeo en la luz y también en la oscuridad es muy buena. La calidad del sonido también es muy buena. La conexión con la aplicación móvil funciona rápidamente y sin problemas. El producto parece de muy alta calidad y tiene un buen aspecto.

Ventajas

-Calidad del video -La App -Alta Voz y musica -Diseño

Contras

-Nada

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 

  1. Hasta 400 metros en exteriores y 50 metros en interiores

  2. En modo Eco tras una carga completa