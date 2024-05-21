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Cámara de alta resolución
Unidad para padres con 12 horas de funcionamiento
Sistema de conexión segura
Conexión a través de la aplicación Baby Monitor+
Nuestro exclusivo sistema de conexión segura utiliza varios enlaces cifrados desde la unidad del bebé hasta la unidad para padres y la aplicación. Así, garantizamos una conexión segura, sólida y privada.
Vea y escuche a su bebé desde casa y fuera de ella gracias a la aplicación Baby Monitor+ de Philips Avent. Con conexión Wi-Fi o datos móviles, podrá controlar y calmar a su bebé desde cualquier sitio.
La unidad del bebé incluye una cámara de alta resolución con visión nocturna y zoom digital que ofrece imágenes claras de la habitación de su bebé tanto de día como de noche.
4.1
de 4
365
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Pumuki73
21/05/2024
España
Comprador verificado
Buen producto
Sin problemas y parece que se actualiza correctamente todo. La imagen es una clara diferencia con otros. Ojalá el dispositivo de cámara fuera también inalambrico para poder moverlo por la casa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD923/26 Vigilabebés conectado
Sí, recomiendo este producto
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Airens
08/02/2023
España
Empleado de Philips
100% recomendable
[Employee of philipsglobal] Estamos encantados con este vigilabebés. Habiamos probado otros y se nota ya no solo el diseño, que es lo que te salta a primera vista si no como la calidad y las caracteristicas que tiene. Otra cosa que valoro mucho es lo sencillo e intuitivo que es, cosa que se agradece cuando vienen los abuelos y son ellos los que se encargan de la peque. Ellos también se apañan muy bien y son capaces de usar todas las funcionalidades que nos encantan y que a la vez nuestro bebé disfruta como las nanas, el poder hablar con él.... Otra cosa que nos encanta es el indicador (y chivato) de la temperatura y más con un lactacte y el miedo que siempre tenemos los padres con la muerte súbita el primer año. Lo dicho, un producto 100% recomendable por su calidad y prestaciones. Hace que estés tranquilo que con un bebé esto se valora el doble.
Ventajas
Prestaciones, facilidad de uso y diseño
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD923/26 Vigilabebés conectado
Sí, recomiendo este producto
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Rvonrunckel
04/10/2021
España
Parte de la promoción
Perfecta para cuidar sus niños con high-tech
Muy rápido y fácil de configurar, funciona perfectamente y con alta calidad, la calidad de vídeo en la luz y también en la oscuridad es muy buena. La calidad del sonido también es muy buena. La conexión con la aplicación móvil funciona rápidamente y sin problemas. El producto parece de muy alta calidad y tiene un buen aspecto.
Ventajas
-Calidad del video -La App -Alta Voz y musica -Diseño
Contras
-Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD921/26 Vigilabebés conectado
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
Hasta 400 metros en exteriores y 50 metros en interiores
En modo Eco tras una carga completa