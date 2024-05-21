Hemos podido probar este monitor vigilabebés gracias al programa Philips Product Tester y hemos de decir que estamos encantados con él. Vivimos en un dúplex y no hemos tenido ningún problema con la señal. La calidad de imagen es buenísima (Full HD), tanto por el día como por la noche. Una cosa que nos ha gustado mucho es el efecto gran angular de la lente, dado que nosotros por espacio tenemos que tener la cámara muy pegada a la cuna (tendremos menos de 10 cm de distancia), por lo que el radio de visión es muy amplio y te permite ver en todo momento a tu bebé. Tiene 3 modos: vídeo, audio y eco. En modo vídeo (se muestra todo el rato la imagen) la batería nos ha durado en torno a 10 horas, aunque el modo eco consigue alargar la batería a 3 días de uso sin problemas porque solo se activan la pantalla y el sonido cuando detecta movimiento o que tu bebé está llorando, tosiendo, etc. En este sentido nos hemos sentido muy seguros porque tienes 4 ajustes de sensibilidad y os aseguro que en el tercer y cuarto nivel es, para mi gusto, demasiado sensible (se activa hasta con el vuelo de una mosca). Puedes poner desde el monitor hasta 20 nanas por si se despierta tu bebé e incluso programar el tiempo que sonará (por defecto son 20 minutos, aunque puedes modificarlo a tu gusto), así como hablarle para calmarlo hasta que se duerma o hasta que llegues junto a él. También puedes activar una pequeña luz debajo de la lente con tres intensidades, aunque en nuestro caso no hemos tenido que usarla. La información en la pantalla es correcta, te muestra la temperatura de la habitación y puedes establecer una alarma para temperatura mínima o máxima. También te muestra el nivel de batería y la calidad de la señal. Echo en falta que muestre la hora, aunque tampoco es un factor determinante. Tiene total compatibilidad con la app Philips Avent Baby Monitor +, se empareja de manera muy fácil mediante WIFI aunque a mí me costó un poco que leyese el código QR. Puedes utilizar tu smartphone como segunda pantalla, e incluso cambiar los niveles de sensibilidad del sensor de movimiento y de sonido, sacar fotos, etc. Es un plus porque si se te acaba la batería en el monitor, las alertas de sonido o movimiento te llegan directamente al móvil y te enteras al momento. También viene muy bien si estás en el trabajo y quieres ver lo que está pasando en casa. Si quieres evitar que otras personas vean lo que pasa a través de la app, puedes activar el modo privado desde el monitor y dejará de emitir. Por último, la cámara la puedes dejar apoyada en un mueble o colgarla en la pared con dos tornillos (en la caja viene una plantilla para hacer los agujeros en la pared). Resumiendo, recomiendo totalmente su compra. Nosotros no hemos tenido ningún problema y estamos encantados con el producto. Muy buena calidad de imagen y sonido, cuatro niveles de sensibilidad para calibrarlo según va creciendo el bebé (el nivel más alto a mi gusto es exageradamente sensible), muy buena integración con la app para smartphone y modo eco que alargará la batería un poco más.