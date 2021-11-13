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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descatalogado

Philips AventBiberón Natural

SCF032/17

4.8
| (136) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permite un enganche natural y hace que resulte más fácil combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina con flujo para recién nacidos

  • 0m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 4

136

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

2
1

13/11/2021

España

España

Muy buen biberón

El biberón es de 125ml ahora mismo perfecto para el peque, por lo que el tamaño pequeño es muy práctico. Lo que más me gusta es la tetina, tanto la forma como el tacto, que ha hecho más fácil combinar el pecho con el biberón adaptándose al biberón bastante rápido.

Ventajas

La forma y el tacto de la tetina

Contras

Cuesta un poco quitar la tapa del biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

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08/11/2021

España

España

Biberón

Hola el producto es muy bueno. Pero nos gustaría más si el bote viniese en cristal. Mejor limpieza y desinfección. Los cólicos se le han mejorado mucho. Y la forma ergonómica que tiene es muy buena.

Ventajas

Todo el producto es bueno y fácil de utilizar. Muy bueno.

Contras

Me gustaría más el bote en cristal. Mejor limpieza y desinfección. Es bueno.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural

03/11/2021

España

España

Me encanto el producto

Me gusta que es pequeño, para poder meterlo en cualquier bolso. Al a hijo le gusto y no tuvo ningún problema.

Ventajas

Diseño y tetina.

Contras

El tamaño solo es para tomas pequeñas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.