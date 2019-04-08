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Descatalogado
2 unidades
Flujo para recién nacidos
0m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.6
de 4
41
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Nadinepina
08/04/2019
Portugal
Utilizo estas tetinas e consigo ao mesmo tempo que o bebé nao rejeite a mama, apesar de retirar leite a maioria das vezes com a bomba.
Utilizo estas tetinas e consigo ao mesmo tempo que o bebé nao rejeite a mama, apesar de retirar leite a maioria das vezes com a bomba. O bebé bebe pelo biberão e às vezes quando lhe dou o peito, não o rejeita e bebe na mesma. Muito útil para amamentação, pois permite conciliar as duas formas de alimentação.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF041/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF041/27 Tetina Natural
jojo88
23/11/2018
United Kingdom
Parte de la promoción
easy to use
my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF041/27 Natural teat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF041/27 Natural teat
Ela0205
16/10/2018
United Kingdom
Parte de la promoción
Great product
Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF041/27 Natural teat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF041/27 Natural teat
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011