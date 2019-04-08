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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna

Descatalogado

Philips AventTetina Natural

SCF041/27

4.6
| (41) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
El diseño de nuestra tetina estriada ultrasuave evita su contracción y se asemeja más al pecho. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Tetina extrasuave y flexible

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 2 unidades

  • Flujo para recién nacidos

  • 0m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 4

41

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

3

08/04/2019

Portugal

Portugal

Utilizo estas tetinas e consigo ao mesmo tempo que o bebé nao rejeite a mama, apesar de retirar leite a maioria das vezes com a bomba.

Utilizo estas tetinas e consigo ao mesmo tempo que o bebé nao rejeite a mama, apesar de retirar leite a maioria das vezes com a bomba. O bebé bebe pelo biberão e às vezes quando lhe dou o peito, não o rejeita e bebe na mesma. Muito útil para amamentação, pois permite conciliar as duas formas de alimentação.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF041/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF041/27 Tetina Natural

23/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF041/27 Natural teat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF041/27 Natural teat

16/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF041/27 Natural teat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF041/27 Natural teat

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011