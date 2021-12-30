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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descatalogado

Philips AventTetina Natural

SCF044/27

4.7
| (95) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestra suave tetina estriada evita la contracción de esta y está diseñada para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 2 unidades

  • Flujo rápido

  • 6m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

95

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

30/12/2021

España

España

Muy natural semejante al pecho de la madre

Es una tetina muy buena y adaptable a las necesidades del bebé. Producto de calidad excelente.

Ventajas

Parece el pezón de la mamá

Contras

Quizás tendría que tener unas estrías para más agarre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural

27/12/2021

España

España

El mejor biberón que he usado

Excelente biberón, el bebé tiene una aceptación más rápida con la tetina, la forma también es muy buena. indicaría para todas las madres que utilizan el biberón a diario.

Ventajas

La tetina es excelente

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural

Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural

26/12/2021

España

España

Muy buenas tetinas

Tetinas con válvula anti cólico que se asemejan al pecho de la mama, mi niño no quiere otras!

Ventajas

Textura y válvula anti-cólicos

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011