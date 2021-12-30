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Descatalogado
2 unidades
Flujo rápido
6m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
4.7
de 4
95
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Scarlett22
30/12/2021
España
Parte de la promoción
Muy natural semejante al pecho de la madre
Es una tetina muy buena y adaptable a las necesidades del bebé. Producto de calidad excelente.
Ventajas
Parece el pezón de la mamá
Contras
Quizás tendría que tener unas estrías para más agarre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
27/12/2021
España
Parte de la promoción
El mejor biberón que he usado
Excelente biberón, el bebé tiene una aceptación más rápida con la tetina, la forma también es muy buena. indicaría para todas las madres que utilizan el biberón a diario.
Ventajas
La tetina es excelente
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
Neli27
26/12/2021
España
Parte de la promoción
Muy buenas tetinas
Tetinas con válvula anti cólico que se asemejan al pecho de la mama, mi niño no quiere otras!
Ventajas
Textura y válvula anti-cólicos
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina Natural
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011