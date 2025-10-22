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Diseñado para recién nacidos
Sin BPA
Paquete de 2, 80% de origen vegetal*
De 0 a 2 meses
Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a sus bocas y rostros pequeños. Su diseño ligero lo convierte en el chupete ideal y es adecuado hasta los 6 meses. La forma y el tamaño de la tetina ayudan al bebé en la transición a las gamas ultra air y ultra soft de Philips Avent para que sus necesidades de succión naturales siempre estén cubiertas.
Nuestras tetinas anatómicas están diseñadas con silicona suave para favorecer los movimientos naturales de los músculos de la boca y ayudar a reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello estrecho está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Philips Avent ultra están acreditados de forma independiente por la Oral Health Foundation. Al estar fabricadas con silicona 100 % de uso alimentario, son más resistentes y duraderas que las tetinas de caucho (látex) y no contienen BPA, BPS, ftalatos, PVC ni hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas, desarrolladas en silicona texturizada suave. Cuando preguntamos a las madres qué tal respondían sus pequeños a ellas, una media del 98% afirmó que sus bebés aceptaban los chupetes Philips Avent ultra.
4.7
de 4
434
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Roro97tren
22/10/2025
España
Parte de la promoción
El producto me ha encantado
Lo recomiendo por su diseño simétrico y su tetina de silicona suave, que se adapta bien a la boca del bebé. Es fácil de limpiar y esterilizar, lo que garantiza una buena higiene. Este chupete ayuda a calmar a los bebés y su diseño ergonómico evita molestias en la piel sensible.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Date of Use 2025-09-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Date of Use 2025-09-22
Debid
22/10/2025
España
Parte de la promoción
Magníficos chupetes para el inicio
Los chupetes "ultra smart nighttime de 0-2m" vienen en una caja con precinto de seguridad. Dando ese plus de tranquilidad de saber que nadie los ha tocado antes de su compra. Respecto al propio embalaje, sirve como trasportín para llevar los chupetes pero también es un esterilizador para microondas. El propio recipiente indica la cantidad de 0.25 ml/0.9 Oz (también marcado con una rayita por si no tienes medidor), 3 minutos a 750-1000 W de potencia y tienes que dejarlo reposar 5 minutos. Esto es una maravilla, ya que si no estas en casa puedes esterilizarlo sin miedo. Al tener la fluorescencia, ayuda mucho a la búsqueda nocturna en la cuna. Una pega que no me ha gustado, pero tampoco es imprescindible, es que no tiene el asa típica de algunos chupetes para su mejor agarre y poder engancharlo a la ropa. Tanto la tetina ergonómica y pequeñita, se ajusta perfectamente a un recién nacido.
Ventajas
Su adaptación a la boca del bebe
Contras
No tener asa para un mejor agarre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Date of Use 2025-09-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Date of Use 2025-09-22
Pite
21/10/2025
España
Parte de la promoción
Buen producto
Lo recomiendo ya que para la noche se ve perfecto si lo pierde
Ventajas
El agarre y el brillo en la oscuridad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Date of Use 2024-09-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Date of Use 2024-09-21
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas).
La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98% de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes Ultra (n=201).
En comparación con los métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.