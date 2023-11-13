Un chupete que permite a la piel de tu bebé respirar

Tranquiliza a tu bebé con un chupete que permite que su piel respire. El chupete Philips Avent ultra air cuenta con orificios extragrandes para mantener la piel seca. Su escudo ligero está diseñado para proporcionar el máximo flujo de aire. Disponible en varios colores y diseños.