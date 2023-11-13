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  • Deja que la piel de su pequeño respire
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Philips Avent Pacifierultra air

SCF080/26

4.7
| (682) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Deja que la piel de su pequeño respire
Relajante, transpirable y con grandes orificios de ventilación. 9 de cada 10 padres lo confirman: "Los chupetes Philips Avent ultra air le resultan cómodos a mi bebé".** El alivio calmante siempre está a mano, cuide quien cuide del bebé. Ahora con un 80 % de materiales de origen vegetal.*
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Orificios de ventilación extragrandes para una relajación más cómoda

Deja que la piel de su pequeño respire

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • Sin BPA (bisfenol A)

  • Paquete de 2, 80% de origen vegetal*

  • 6-18 meses

Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Los orificios del protector ventilan la piel del bebé, manteniéndola más seca para una comodidad máxima.

Tetina anatómica que favorece un desarrollo bucal natural

Tetina anatómica que favorece un desarrollo bucal natural

Nuestras tetinas anatómicas están diseñadas con silicona suave para favorecer los movimientos naturales de los músculos de la boca y ayudar a reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello estrecho está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Philips Avent ultra están acreditados de forma independiente por la Oral Health Foundation. Al estar fabricadas con silicona 100 % de uso alimentario, son más resistentes y duraderas que las tetinas de caucho (látex) y no contienen BPA, BPS, ftalatos, PVC ni hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Adoradas por los bebés, con un 98% de aceptación***

Adoradas por los bebés, con un 98% de aceptación***

Nuestras tetinas, desarrolladas en silicona texturizada suave. Cuando preguntamos a las madres qué tal respondían sus pequeños a ellas, una media del 98% afirmó que sus bebés aceptaban los chupetes Philips Avent ultra.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

682

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

13/11/2023

España

España

A mi bebé le encantan estos chupetes

Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.

Ventajas

Comodos

Contras

Me gusta que la silicona sea más pqueñs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas).

  2. Con base en los resultados de la prueba de consumidores de EE. UU. (2023, n=201).

  3. La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98% de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes Ultra (n=201).

  4. Comparado con métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).

  5. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.