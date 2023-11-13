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  • Deja que la piel de su pequeño respire
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Philips Avent ultra airchupete anatómico

SCF085/34

4.7
| (682) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Deja que la piel de su pequeño respire
Calma con la comodidad del aire. El chupete Philips Avent ultra air cuenta con orificios de ventilación extragrandes para mantener la piel del bebé seca. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Orificios de ventilación extragrandes para una relajación más cómoda

Deja que la piel de su pequeño respire

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • Anatómico y sin BPA

  • Paquete de 2 unidades

  • 6-18 meses

Permite que la piel de tu bebé respire

Permite que la piel de tu bebé respire

Los orificios de ventilación largos ventilan la piel del bebé, manteniéndola seca.

Aceptación de la tetina del 98 %

Aceptación de la tetina del 98 %

Cuando preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, una media del 98%* afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Tetina hecha con silicona 100% para uso alimentario

Tetina hecha con silicona 100% para uso alimentario

Elegimos con conciencia la silicona de nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material inerte y seguro, ampliamente utilizado para aplicaciones médicas, que no contiene sustancias químicas peligrosas, sustancias con actividad endocrina (p. ej., BPA) ni alérgenos.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

682

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

13/11/2023

España

España

A mi bebé le encantan estos chupetes

Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.

Ventajas

Comodos

Contras

Me gusta que la silicona sea más pqueñs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

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Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Las pruebas a consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.