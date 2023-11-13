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Permite que la piel de su bebé respire
Sin BPA (bisfenol A)
Paquete de 2, 80% de origen vegetal*
0-6 meses
Los orificios del protector ventilan la piel del bebé, manteniéndola más seca para una comodidad máxima.
Nuestras tetinas anatómicas están diseñadas con silicona suave para favorecer los movimientos naturales de los músculos de la boca y ayudar a reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello estrecho está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Philips Avent ultra están acreditados de forma independiente por la Oral Health Foundation. Al estar fabricadas con silicona 100 % de uso alimentario, son más resistentes y duraderas que las tetinas de caucho (látex) y no contienen BPA, BPS, ftalatos, PVC ni hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas, desarrolladas en silicona texturizada suave. Cuando preguntamos a las madres qué tal respondían sus pequeños a ellas, una media del 98% afirmó que sus bebés aceptaban los chupetes Philips Avent ultra.
4.7
de 4
682
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Sps28
13/11/2023
España
Parte de la promoción
A mi bebé le encantan estos chupetes
Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.
Ventajas
Comodos
Contras
Me gusta que la silicona sea más pqueñs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
SGM23
12/11/2023
España
Parte de la promoción
Un chupete estupendo
El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar
Ventajas
El material del producto
Contras
Ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
SGM23
12/11/2023
España
Parte de la promoción
Un chupete estupendo
El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar
Ventajas
El material del producto
Contras
Ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas).
Con base en los resultados de la prueba de consumidores de EE. UU. (2023, n=201).
La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98% de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes Ultra (n=201).
Comparado con métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.