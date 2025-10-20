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  • Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé
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Philips Avent ultra softchupete anatómico

SCF091/32

4.7
| (733) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé
Cuide la piel más sensible con el chupete Philips Avent ultra soft. El escudo suave* y flexible del chupete se adapta a las curvas de las mejillas del bebé, por lo que deja menos marcas e irrita menos la piel.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Deja menos marcas e irrita menos la piel

Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé

  • ultra soft y flexible

  • Anatómico y sin BPA

  • Paquete de 2 unidades

  • 0-6 M

Protector suave y flexible

Protector suave y flexible

La piel sensible de los bebés requiere mayores cuidados. Nuestra tecnología de escudo permite a este chupete seguir las curvas naturales de la cara del bebé. Su pequeño tendrá menos marcas e irritación en la piel de las mejillas.

Aceptación de la tetina del 98 %

Aceptación de la tetina del 98 %

Cuando preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, una media del 98%* afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Escudo redondeado

Escudo redondeado

Nuestro escudo redondeado minimiza la presión en la delicada piel de las mejillas del bebé

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

733

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

20/10/2025

España

España

Relajación

Era reticente a empezar a utilizar chupete a una edad tan temprana pero es cierto que le ayuda a relajarse y ergonomicamente es muy bueno para que no interfiera en la formación del paladar. Recomendable

Ventajas

Materiales de fabricación

Contras

Que se acostumbre y no lo suelte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft

15/10/2025

España

España

Chupete fantástico

Chupete super adaptable mi niña no cogía ningún tipo de chupe y fue de los únicos que cogió a la primera

Ventajas

La ergonomía del chupete

Contras

La tetilla cuando se limpia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

11/10/2025

España

España

Lo que dice lo cumple

Este chupete ha sido uno de los que mejor nos ha funcionado. Es muy suave y flexible, no deja marcas en la carita de mi hijo. Además, le encanta y lo acepta fácilmente .A veces se le pega un poco el polvo o las pelusas por el material de silicona. En general, lo recomiendo mucho por la comodidad y calidad.

Ventajas

Súper cómodo para el bebé. Fácil de limpiar y esterilizar. Diseño bonito y ligero.

Contras

Se ensucia rápido si cae al suelo. Un poco caro comparado con otros chupetes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Las pruebas a consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.