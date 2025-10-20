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ultra soft y flexible
Anatómico y sin BPA
Paquete de 2 unidades
6-18M
La piel sensible de los bebés requiere mayores cuidados. Nuestra tecnología de escudo permite a este chupete seguir las curvas naturales de la cara del bebé. Su pequeño tendrá menos marcas e irritación en la piel de las mejillas.
Cuando preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, una media del 98%* afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Nuestro escudo redondeado minimiza la presión en la delicada piel de las mejillas del bebé
4.7
de 4
733
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
Trunks
20/10/2025
España
Parte de la promoción
Relajación
Era reticente a empezar a utilizar chupete a una edad tan temprana pero es cierto que le ayuda a relajarse y ergonomicamente es muy bueno para que no interfiera en la formación del paladar. Recomendable
Ventajas
Materiales de fabricación
Contras
Que se acostumbre y no lo suelte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Jokerauditore
15/10/2025
España
Parte de la promoción
Chupete fantástico
Chupete super adaptable mi niña no cogía ningún tipo de chupe y fue de los únicos que cogió a la primera
Ventajas
La ergonomía del chupete
Contras
La tetilla cuando se limpia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Javirc
11/10/2025
España
Parte de la promoción
Lo que dice lo cumple
Este chupete ha sido uno de los que mejor nos ha funcionado. Es muy suave y flexible, no deja marcas en la carita de mi hijo. Además, le encanta y lo acepta fácilmente .A veces se le pega un poco el polvo o las pelusas por el material de silicona. En general, lo recomiendo mucho por la comodidad y calidad.
Ventajas
Súper cómodo para el bebé. Fácil de limpiar y esterilizar. Diseño bonito y ligero.
Contras
Se ensucia rápido si cae al suelo. Un poco caro comparado con otros chupetes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Las pruebas a consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.