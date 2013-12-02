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Descatalogado
6-18 meses
Para quitar fácilmente el chupete Philips Avent en cualquier momento
Las tetinas ortodónticas, ventiladas, planas y simétricas de Philips Avent aseguran el desarrollo natural del paladar, dientes y encías; incluso cuando el chupete acaba del revés en la boca del bebé.
La tetina de silicona de Philips Avent no tiene sabor ni olor, por ello es más probable que sea aceptada por su bebé. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se pone pegajosa. La tetina es resistente, duradera y no se deformará ni perderá el color con el tiempo.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Elo82
02/12/2013
France
Ce produit est pratique
Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.