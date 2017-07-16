ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé

Descatalogado

Philips AventChupete Classic

SCF170/18

4.5
| (129) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
Ayuda a satisfacer las necesidades básicas de tu pequeño en todo momento con el chupete Philips Avent Classic. Disponible en una gama de colores, nuestras tetinas ortodónticas respetan el desarrollo oral del bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Elegante diseño. Su disco transparente deja ver la cara del bebé.

Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé

  • Para mayor comodidad

  • 0-6 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

129

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

16/07/2017

España

España

Muy contenta! El peque no lo suelta

[Employee of philipsglobal] La primera noche que lo probó el peque no lo soltó. Parece que se siente muy cómodo con el. Además su limpieza es muy sencilla.Producto muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic

11/07/2017

España

España

PHILIPS AVENT NUNCA FALLA

[Employee of philipsglobal] Sin duda me decidi a probar el producto, ya que solamente mi hijo acepta los chupetes de avent, y sin dudarlo acepto el chupete sin problemas. Que lleven tapa los hace muy practicos y la tetina de silicona ortodóntica me hace estar tranquilo en el desarrollo de los dientes de mi hijo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic

10/07/2017

España

España

Fantastica adaptación!

Además de un diseño muy cuidado y divertido la peque se adapto perfectamente desde el primer momento. Muy práctica la funda que mantenerlo esterilizado hasta su uso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  4. Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012

  5. Fabricante del año (2014)