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  • Trate la piel delicada con la comodidad del aire
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Philips AventChupetes ventilados

SCF180/25

4.6
| (17) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Trate la piel delicada con la comodidad del aire
Deje que la piel del pequeño respire con el chupete Philips Avent ventilado. Su escudo con 6 agujeros de aireación para un mayor flujo de aire está diseñado para reducir la irritación de la piel. Nuestras tetinas ortodónticas respetan el desarrollo oral del bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Los agujeros de aireación extra permiten que la piel transpire

Trate la piel delicada con la comodidad del aire

  • Calme con los orificios de ventilación

  • 0-6 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Los agujeros de aireación extra permiten que la piel del bebé transpire

Los agujeros de aireación extra permiten que la piel del bebé transpire

La piel necesita transpirar, especialmente la de su pequeño. Nuestro escudo cuenta con 6 agujeros de aireación para aumentar el flujo de aire, diseñados para reducir la irritación de la piel.

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

17

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
1

09/11/2016

España

España

Ideal

A la peke le encantan estos chupetes.Y a mi también porque con su capuchón de plástico ,que impide que entren gérmenes ,lo hace 100% higiénico.Tienen un fantástico sistema de ventilación que hace que no se ahogue.Y como otros productos Avent su tetina tiene forma de pezón.Me gusta el hecho de que sea de silicona y su forma y tamaño són perfectos.Por último es muy fácil de limpiar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF180/27 Chupetes ventilados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF180/27 Chupetes ventilados

19/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent product

[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.

Esta reseña se realizó para SCF180/24 Freeflow soothers

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19/04/2017

United Kingdom

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Comprador verificado

Excellent product

[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.

Esta reseña se realizó para SCF180/24 Freeflow soothers

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  4. Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012

  5. Fabricante del año (2014)