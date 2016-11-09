Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Calme con los orificios de ventilación
0-6 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
La piel necesita transpirar, especialmente la de su pequeño. Nuestro escudo cuenta con 6 agujeros de aireación para aumentar el flujo de aire, diseñados para reducir la irritación de la piel.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.6
de 4
17
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Luckystar77
09/11/2016
España
Ideal
A la peke le encantan estos chupetes.Y a mi también porque con su capuchón de plástico ,que impide que entren gérmenes ,lo hace 100% higiénico.Tienen un fantástico sistema de ventilación que hace que no se ahogue.Y como otros productos Avent su tetina tiene forma de pezón.Me gusta el hecho de que sea de silicona y su forma y tamaño són perfectos.Por último es muy fácil de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/27 Chupetes ventilados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/27 Chupetes ventilados
Grandparent1
19/04/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent product
[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Freeflow soothers
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Freeflow soothers
Ruby
19/04/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent product
[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Freeflow soothers
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Freeflow soothers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012
Fabricante del año (2014)