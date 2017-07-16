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Descatalogado
Para mayor comodidad
0-6 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*
4.5
de 4
129
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Dani2017
16/07/2017
España
Muy contenta! El peque no lo suelta
[Employee of philipsglobal] La primera noche que lo probó el peque no lo soltó. Parece que se siente muy cómodo con el. Además su limpieza es muy sencilla.Producto muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Luar
11/07/2017
España
PHILIPS AVENT NUNCA FALLA
[Employee of philipsglobal] Sin duda me decidi a probar el producto, ya que solamente mi hijo acepta los chupetes de avent, y sin dudarlo acepto el chupete sin problemas. Que lleven tapa los hace muy practicos y la tetina de silicona ortodóntica me hace estar tranquilo en el desarrollo de los dientes de mi hijo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
lola25
10/07/2017
España
Fantastica adaptación!
Además de un diseño muy cuidado y divertido la peque se adapto perfectamente desde el primer momento. Muy práctica la funda que mantenerlo esterilizado hasta su uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Fabricante del año (2014)
Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo