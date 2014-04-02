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Descatalogado
6-18 meses
Avanzada tetina ortodóntica con alas exclusivas que minimiza la presión en las encías y favorece el desarrollo bucal. Las alas hacen que la tetina sea más ancha de manera que la presión causada por la succión del bebé se distribuye de forma más uniforme por lo que se aplica menos presión en cada diente.
La forma de la tetina permite que la lengua del bebé permanezca en su posición natural.
Para mantener las tetinas esterilizadas y protegidas de la suciedad.
4.5
de 4
12
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Manzanita
02/04/2014
España
El chupete favorito de mi hijo
Desde el principio ha sido el chupete favorito de mi hijo y ha probado muchos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados
sara247
29/07/2012
United Kingdom
this is the only dummy my baby took
My baby was a breastfed baby and didnt ever want a dummy just me to comfort her. this started to.become a problem as she would stay on the breast for hours so i thought i would try a dummy. i bought all sorts of dummies which would make my baby gag and everything. i then bought the philips orthadontic ones and my baby took to them straight away. i darent leave one at home as she cries for it when she is tired. the design is great and easy to clean and sterilise and they have caps to keep the teat sterile and clean. brilliant soother
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Honey786
22/07/2012
United Kingdom
This is a gr8 safe product for your lil treasure!
I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé, ya que puede suponer un peligro de estrangulación.