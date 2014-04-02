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  • Diseñado para ayudar a un desarrollo bucal saludable
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Descatalogado

Philips AventChupetes ortodónticos avanzados

SCF184/14

4.5
| (12) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Diseñado para ayudar a un desarrollo bucal saludable
La avanzada tetina ortodóntica SCF184/14 de Philips Avent está diseñada para favorecer un desarrollo bucal saludable. Todos nuestros chupetes son de silicona, insípidos e inodoros. Los colores están sujetos a cambio.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Diseñado con el destacado ortodoncista Dr. Hagemann

Diseñado para ayudar a un desarrollo bucal saludable

  • 6-18 meses

"Alas" exclusivas

"Alas" exclusivas

Avanzada tetina ortodóntica con alas exclusivas que minimiza la presión en las encías y favorece el desarrollo bucal. Las alas hacen que la tetina sea más ancha de manera que la presión causada por la succión del bebé se distribuye de forma más uniforme por lo que se aplica menos presión en cada diente.

Tetina con forma

Tetina con forma

La forma de la tetina permite que la lengua del bebé permanezca en su posición natural.

Capuchón higiénico encajable

Capuchón higiénico encajable

Para mantener las tetinas esterilizadas y protegidas de la suciedad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

12

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

3
2

02/04/2014

España

España

El chupete favorito de mi hijo

Desde el principio ha sido el chupete favorito de mi hijo y ha probado muchos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/14 Chupetes ortodónticos avanzados

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

this is the only dummy my baby took

My baby was a breastfed baby and didnt ever want a dummy just me to comfort her. this started to.become a problem as she would stay on the breast for hours so i thought i would try a dummy. i bought all sorts of dummies which would make my baby gag and everything. i then bought the philips orthadontic ones and my baby took to them straight away. i darent leave one at home as she cries for it when she is tired. the design is great and easy to clean and sterilise and they have caps to keep the teat sterile and clean. brilliant soother

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This is a gr8 safe product for your lil treasure!

I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé, ya que puede suponer un peligro de estrangulación.