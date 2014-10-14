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  • Mantiene el chupete a mano
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Descatalogado

Pinza para chupete

SCF185/00

3.8
| (4) Reseñas
Mantiene el chupete a mano
Con la pinza para chupete de Philips Avent el chupete siempre está cerca del bebé y se mantiene limpio. La pinza para chupete se ha diseñado para colocarla fácilmente y no deja marcas en la ropa del bebé. Está disponible en tres modernos colores.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Más suave, con diseños modernos y coloristas

Mantiene el chupete a mano

  • 0m+

Fácil de sujetar

La abertura extraancha de la pinza permite colocarla fácilmente en la ropa del bebé con una mano

Suave con la ropa

La pinza no deja marcas en la ropa del bebé

Diseño inteligente

Se adapta a todos los chupetes con anillas de seguridad

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

4

Reseñas

3
2

14/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous

This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF185/00 Soother clip

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF185/00 Soother clip

16/01/2014

Deutschland

Deutschland

Geanu richtig

Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF185/00 Schnuller-Clip

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF185/00 Schnuller-Clip

08/09/2020

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Bra produkt användarvänligt

Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.

Ventajas

enkel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF185/00 Nappklämma

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF185/00 Nappklämma

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 