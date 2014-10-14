Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SCF185/00
0m+
La abertura extraancha de la pinza permite colocarla fácilmente en la ropa del bebé con una mano
La pinza no deja marcas en la ropa del bebé
Se adapta a todos los chupetes con anillas de seguridad
3.8
de 4
4
Reseñas
Babypop
14/10/2014
United Kingdom
Fabulous
This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Soother clip
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Soother clip
Filie
16/01/2014
Deutschland
Geanu richtig
Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Schnuller-Clip
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Schnuller-Clip
Zagor Te-nej
08/09/2020
Sverige
Comprador verificado
Bra produkt användarvänligt
Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.
Ventajas
enkel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Nappklämma
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Nappklämma
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.