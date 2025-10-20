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  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
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Descatalogado

Philips AventChupete ultra soft

SCF223/01

4.7
| (733) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
Cuide la piel más sensible con el chupete Philips Avent ultra soft. El escudo suave* y flexible del chupete se adapta a las curvas de las mejillas del bebé, por lo que deja menos marcas e irrita menos la piel para una mayor tranquilidad y comodidad.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Escudo flexible para un ajuste confortable

El chupete más suave para la piel sensible de su bebé

  • ultrasuave y flexible

  • 6-18 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Escudo suave y flexible para reducir las marcas y la irritación en la piel

Escudo suave y flexible para reducir las marcas y la irritación en la piel

La piel sensible requiere mayores cuidados. Nuestra tecnología de escudo permite a este chupete seguir las curvas naturales de la cara del bebé para que el ajuste sea cómodo. Su pequeño tendrá menos marcas e irritación en la piel.

Escudo redondeado para mayor comodidad

Escudo redondeado para mayor comodidad

Nuestro escudo redondeado minimiza la presión para ofrecer tranquilidad y suavidad sobre las mejillas del bebé.

Adorado por bebés de todo el mundo*

Adorado por bebés de todo el mundo*

Cuando preguntamos a las madres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, una media del 98 % afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

733

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

20/10/2025

España

España

Relajación

Era reticente a empezar a utilizar chupete a una edad tan temprana pero es cierto que le ayuda a relajarse y ergonomicamente es muy bueno para que no interfiera en la formación del paladar. Recomendable

Ventajas

Materiales de fabricación

Contras

Que se acostumbre y no lo suelte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft

15/10/2025

España

España

Chupete fantástico

Chupete super adaptable mi niña no cogía ningún tipo de chupe y fue de los únicos que cogió a la primera

Ventajas

La ergonomía del chupete

Contras

La tetilla cuando se limpia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

11/10/2025

España

España

Lo que dice lo cumple

Este chupete ha sido uno de los que mejor nos ha funcionado. Es muy suave y flexible, no deja marcas en la carita de mi hijo. Además, le encanta y lo acepta fácilmente .A veces se le pega un poco el polvo o las pelusas por el material de silicona. En general, lo recomiendo mucho por la comodidad y calidad.

Ventajas

Súper cómodo para el bebé. Fácil de limpiar y esterilizar. Diseño bonito y ligero.

Contras

Se ensucia rápido si cae al suelo. Un poco caro comparado con otros chupetes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Desarrollado en colaboración con madres y profesionales de la salud

  2. Las pruebas a consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  3. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  5. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  6. El 85 % de las madres que participaron en la encuesta consideraron que este chupete era más suave que los ocho modelos comparables de otras marcas líderes; estudio independiente, EE. UU., febrero de 2017.