ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía del producto en uso

Descatalogado

Philips AventDiscos absorbentes

SCF254/61

4.7

| (128) Reseñas | 98% ha recomendado este producto

Máxima comodidad y seguridad

Los discos absorbentes desechables Philips Avent te ayudan en la lactancia materna. Con una textura de nido de abeja y un diseño transpirable. Su núcleo ultraabsorbente, ultrafino y a prueba de fugas, te permitirán sentirte cómoda, tanto de día como de noche.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Productos compatibles
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Extractor de leche

SCF395/01

Unidad recargable eléctrica individual

Unidad recargable eléctrica individual

SCF396/31

Extractor de leche eléctrico

Extractor de leche eléctrico

SCF397/31

Extractor de leche

Extractor de leche
Extractor de leche manual

SCF430/16

Extractor de leche manual

Extractor de leche manual

SCF430/20

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Extractor de leche eléctrico

SCF395/11

Extractor de leche

Extractor de leche
Extractor de leche eléctrico

SCF396/11

Extractor de leche eléctrico

Extractor de leche eléctrico

SCF398/11

Extractor de leche eléctrico Advanced

Extractor de leche eléctrico Advanced

SCF391/11

Extractor de leche eléctrico

Extractor de leche eléctrico

SCF395/31

Máxima comodidad y seguridad

  • Discos absorbentes desechables

Capa superior de nido de abeja

Capa superior de nido de abeja

La capa superior con textura de nido de abeja es suave y cómoda sobre la piel.

Material ultraabsorbente y núcleo con triple capa

Material ultraabsorbente y núcleo con triple capa

Núcleo ultraabsorbente que ayuda a atrapar la humedad y a mantener la piel seca día y noche.

Capa exterior a prueba de fugas y transpirable

La capa exterior proporciona un efecto a prueba de fugas para mantener la ropa seca.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

128

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

3
2

31/05/2021

España

España

Discos absorbentes perfectos

Me han encantado los discos absorventes de Philip porque son muy ligeros, no se mueven y absorven las pequeñas perdidas que pueda haber entre tomas

Ventajas

La absorcion y que no notas que los llevas

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2021-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2021-04-30

21/05/2021

España

España

Muy recomendables

Llevo tiempo con estos discos y han sido un buen descubrimiento. Absorben mucho y no se nota tanto el olor de la leche . Son muy suaves. Antes tenía unos que se me pegaban un poco a la zona del pezón y con estos no he vuelto a notar que se me peguen. Además viene una buena cantidad en cada caja.

Ventajas

Gran absorción

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-21

20/05/2021

España

España

Capacidad de absorción

Perfectos para evitar fugas cuando se hace lactancia. Son impermeables por la cara que se pega y muy suaves y absorbentes por la cara que da contacto con la piel. Envasados individualmente para mayor higiene y utilizar según la necesidad.

Ventajas

Gran absorción

Contras

Un poco grandes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-20

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 