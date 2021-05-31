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Descatalogado
Máxima comodidad y seguridad
Los discos absorbentes desechables Philips Avent te ayudan en la lactancia materna. Con una textura de nido de abeja y un diseño transpirable. Su núcleo ultraabsorbente, ultrafino y a prueba de fugas, te permitirán sentirte cómoda, tanto de día como de noche.
SCF395/01
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/16
SCF430/20
SCF395/11
SCF396/11
SCF398/11
SCF391/11
SCF395/31
Discos absorbentes desechables
La capa superior con textura de nido de abeja es suave y cómoda sobre la piel.
Núcleo ultraabsorbente que ayuda a atrapar la humedad y a mantener la piel seca día y noche.
La capa exterior proporciona un efecto a prueba de fugas para mantener la ropa seca.
4.7
de 4
128
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Noly11
31/05/2021
España
Parte de la promoción
Discos absorbentes perfectos
Me han encantado los discos absorventes de Philip porque son muy ligeros, no se mueven y absorven las pequeñas perdidas que pueda haber entre tomas
Ventajas
La absorcion y que no notas que los llevas
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2021-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2021-04-30
Fatiluna
21/05/2021
España
Parte de la promoción
Muy recomendables
Llevo tiempo con estos discos y han sido un buen descubrimiento. Absorben mucho y no se nota tanto el olor de la leche . Son muy suaves. Antes tenía unos que se me pegaban un poco a la zona del pezón y con estos no he vuelto a notar que se me peguen. Además viene una buena cantidad en cada caja.
Ventajas
Gran absorción
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2020-04-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2020-04-21
MigSau
20/05/2021
España
Parte de la promoción
Capacidad de absorción
Perfectos para evitar fugas cuando se hace lactancia. Son impermeables por la cara que se pega y muy suaves y absorbentes por la cara que da contacto con la piel. Envasados individualmente para mayor higiene y utilizar según la necesidad.
Ventajas
Gran absorción
Contras
Un poco grandes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2020-04-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2020-04-20
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.